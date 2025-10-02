ΗΡΑΚΛΕΙΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Η Τρίτη Ηλικία στην Τέχνη»: Έκθεση ζωγραφικής – φωτογραφίας στην Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στις 18:30.

«Η Τρίτη Ηλικία στην Τέχνη» είναι το θέμα της έκθεσης ζωγραφικής – φωτογραφίας που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ηρακλείου, από την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στον Πολυχώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου (Χρυσοστόμου 8).

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στις 18:30, με ομιλητές τον αρχαιολόγο Αντώνη Βασιλάκη και θέμα: «Η Τρίτη ηλικία στην Αρχαιότητα και το Μεσαίωνα» και την Κοινωνική Λειτουργό Ελένη Πρινιωτάκη που θα αναπτύξει το θέμα, «Σύγχρονες τάσεις διαβίωσης της Τρίτης Ηλικίας».

Η έκθεση διοργανώνεται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και περιλαμβάνει παράλληλες μουσικές εκδηλώσεις στις 15 και στις 17/10/2025.

Πολυχώρος Δημοτικής Πινακοθήκη Ηρακλείου (Χρυσοστόμου 8)

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή: 10:00–14:00 & 18:00–21:00. Σαββατοκύριακα και αργίες κλειστά

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΓΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός για την...

0
Στο σημείο βρέθηκε και ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΗ Μανόλης...

Save Papoura: Σάββατο 4 Οκτωβρίου στις...

0
Στις 30 Οκτωβρίου, η Ελλάδα θα βραβευθεί για την...

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός για την...

0
Στο σημείο βρέθηκε και ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΗ Μανόλης...

Save Papoura: Σάββατο 4 Οκτωβρίου στις...

0
Στις 30 Οκτωβρίου, η Ελλάδα θα βραβευθεί για την...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός για την πυρκαγιά στις Μαλάδες
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Αντιγριπικά εμβόλια: Έφτασαν στα φαρμακεία – Πότε ξεκινούν οι δωρεάν εμβολιασμοί

ΠΚ team ΠΚ team -
Φέτος, τα αντιγριπικά εμβόλια είναι κυρίως τριδύναμα, από τετραδύναμα...

Η κλιματική κρίση σε αριθμούς – Πόσο ακριβά πληρώνει η Ελλάδα

ΠΚ team ΠΚ team -
Διπλάσιοι οι περιβαλλοντικοί φόροι στη χώρα μας από τον...

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ανοιχτόχρωμου και σκούρου μελιού;

ΠΚ team ΠΚ team -
Τα είδη είναι πολλά και όπως θα έχετε παρατηρήσει...

Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης – Οι έρευνες για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα 705 ΑΦΜ που ελέχθησαν

ΠΚ team ΠΚ team -
Τα στοιχεία που παρουσίασε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και τα...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST