«Η Ζωή εν Τάφω» – Η συγκλονιστική συνύπαρξη του Νίκου Ξυλούρη με τον Μανώλη Μητσιά

Ημέρα πένθους και νηστείας για όλη την Χριστιανοσύνη η Μεγάλη Παρασκευή καθώς κορυφώνεται το Θείο Δράμα των Παθών του Χριστού. Το βράδυ θα ακουστούν τα ομορφότερα τροπάρια της χριστιανοσύνης τα «Εγκώμια» (Η ζωή εν τάφω,`Αξιον εστί, Αι γενεαί πάσαι ) και θα ακολουθήσει η περιφορά του Επιταφίου στους δρόμους των ενοριών.

Συγκλονίζει η σύμπραξη Νίκου Ξυλούρη και Μανώλη Μητσιά στην ΕΡΤ το 1977 για το «Η ζωή εν τάφω». «Δεν είναι μόνο η αγγελικές τους φωνές… Αλλά το βλέμμα και το χαμήλωμα των ματιών. Κάτι που υπάρχει μέσα στη ζωή τους. Που σήμερα λείπει» είναι ένα από τα σχόλια που συνοδεύουν το αρχειακό υλικό ενώ σε ένα άλλο σχόλιο γίνεται λόγος για «φωνές που μας ενώνουν με το Θείο».

Η ζωή εν τάφω

κατετέθης, Χριστέ,

και αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο,

συγκατάβασιν δοξάζουσαι την σήν.

Η ζωή πως θνήσκεις;

πώς και τάφω οικείς;

του θανάτου το βασίλειον λύεις δε

και του Άδου τους νεκρούς εξανιστάς.

Μεγαλύνομέν σε,

Ιησού Βασιλεύ,

και τιμώμεν την ταφήν και τα πάθη σου,

δι’ ων έσωσας ημάς εκ της φθοράς…

Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στη Σταύρωση του Ιησού Χριστού, η οποία αποτελεί κεντρικό γεγονός του Χριστιανισμού, καθώς μέσω της θυσίας του Ιησού σώζεται η ανθρωπότητα.

Μετά την επάνοδο του Επιταφίου στην εκκλησία διαβάζεται περικοπή από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου (κζ’ 62-66): Αρχιερείς και Φαρισαίοι πηγαίνουν στον Πόντιο Πιλάτο και του ζητούν να σφραγίσουν τον τάφο, επειδή θυμούνται ότι ο Κύριος σε μία αποστροφή των λόγων του είχε πει ότι σε τρεις μέρες θα αναστηθεί. Ο Πιλάτος τους δίνει την άδεια.