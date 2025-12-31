Ένα ιατρικό επίτευγμα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου

Μέσα στον καταιγισμό των αρνητικών ειδήσεων, που συχνά επισκιάζουν κάθε θετική προσπάθεια, υπάρχουν στιγμές που αξίζουν να καταγράφονται. Μία από αυτές ήταν το εξαιρετικά δύσκολο περιστατικό που αντιμετώπισε το Νοσοκομείο Ρεθύμνης το βράδυ του Σαββάτου.
Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες των Ρ.Ν, κλήθηκε να διαχειριστεί έναν πρόωροι τοκετό στα όρια της βιωσιμότητας, περίπου στις 23 εβδομάδες κύησης. Ένα κοριτσάκι, με βάρος γέννησης μόλις πεντακόσια τριάντα γραμμάρια, ήρθε στον κόσμο υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, ενεργοποιώντας άμεσα όλους τους κρίσιμους τομείς του νοσοκομείου.
Μαιευτήρες, παιδίατροι και αναισθησιολόγοι λειτούργησαν συντονισμένα και με υψηλό βαθμό επαγγελματισμού. Οι μαιευτήρες κατάφεραν να σταθεροποιήσουν τη μητέρα, η οποία παρουσίασε σοβαρή αιμορραγία, ενώ οι παιδίατροι, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο και τον εξοπλισμό που διαθέτει το νοσοκομείο, διαχειρίστηκαν το νεογνό και οργάνωσαν με ασφάλεια τη μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Το βρέφος έχει μπροστά του έναν δύσκολο δρόμο. Ωστόσο, το γεγονός ότι επιβίωσε από έναν επείγοντα τοκετό και από τη διακομιδή του σε τόσο χαμηλό βάρος δεν είναι κάτι που συμβαίνει συχνά και αποτελεί από μόνο του ιατρικό επίτευγμα. Σε μια περίοδο όπου το Νοσοκομείο Ρεθύμνης δοκιμάζεται από ελλείψεις και υποστελέχωση, το περιστατικό αυτό υπενθυμίζει ότι το ανθρώπινο δυναμικό του διαθέτει υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, εμπειρίας και αντανακλαστικών.
Και αυτό αξίζει να αναγνωρίζεται δημόσια.
ΠΗΓΗ: ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ