ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Στην αγορά του Αρκαλοχωρίου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας για ανταλλαγή ευχών με τους δημότες

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την αγορά του Αρκαλοχωρίου επισκέφθηκε το πρωί της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου 2025 ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου, συνοδευόμενος από συνεργάτες του, προκειμένου να ανταλλάξουν ευχές με τους επαγγελματίες και τους πολίτες, ενόψει της έλευσης του νέου έτους.

Ο Δήμαρχος συνομίλησε με κατοίκους και καταστηματάρχες, επισκέφθηκε το ΚΥ Αρκαλοχωρίου και υπηρεσίες, ευχόμενος υγεία, δύναμη, προκοπή και δημιουργικότητα για το 2026. Ειδικότερα, μαζί με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου Καστελλίου και Βιάννου κ.κ. Ανδρέα, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργο Καλογεράκη,

τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αρκαλοχωρίου Γιώργο Μαλεδάκη και τους Αντιδημάρχους Όλγα Δραμουντάνη, Μανώλη Ζαμπουλάκη και Γιάννη Συμιανάκη, πραγματοποίησαν την καθιερωμένη εορταστική βόλτα στην πόλη, ανταλλάσσοντας θερμές ευχές, μηνύματα αισιοδοξίας και ελπίδας για τη νέα χρονιά.

Ο Δήμαρχος τόνισε ότι ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας συνεχίζει με σύμπνοια και συνεργασία να εργάζεται για την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας, την ανάπτυξη της περιοχής και την καθημερινή στήριξη των δημοτών, εκφράζοντας την ευχή το νέο έτος να είναι γεμάτο υγεία, πρόοδο και καλύτερες ημέρες για όλους.
Το βίντεο με τις ευχές του Δημάρχου: youtube.com/watch?v=2jLptycwVvk&feature=youtu.be

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ο κοινοτικός τουρισμός παίρνει σάρκα και οστά...

0
ΤΟ «ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...

Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και εόρτιες επισκέψεις στην Ιερά...

0
Με πολλή χαρά ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου...

Ο κοινοτικός τουρισμός παίρνει σάρκα και οστά...

0
ΤΟ «ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...

Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και εόρτιες επισκέψεις στην Ιερά...

0
Με πολλή χαρά ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Πρωτοχρονιάτικο Μήνυμα της Προέδρου της Ε.Π.Κ.Κρητης,.κ.Ιωαννας Μελάκη
Επόμενο άρθρο
Ένα ιατρικό επίτευγμα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Οι 4 μεγάλες ιατρικές ανακαλύψεις του 2025 που δίνουν νέα ελπίδα στην ανθρωπότητα

ΠΚ team ΠΚ team -
Ιατρικές ανακαλύψεις που μας έδωσαν ελπίδα το 2025. Παρότι το...

Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ: Αυτοκίνητο με 30% κρατική επιδότηση – Πώς να αποκτήσετε το δικό σας

ΠΚ team ΠΚ team -
Το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά – Γ’ Κύκλος» παρατείνεται για...

Ο κοινοτικός τουρισμός παίρνει σάρκα και οστά με «έδρα» το Πάνορμο

ΠΚ team ΠΚ team -
ΤΟ «ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...

Τα ιστορικά μυστήρια που έλυσε η επιστήμη το 2025

ΠΚ team ΠΚ team -
Τα ευρήματα των επιστημόνων για το 2025 προσφέρουν νέους...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST