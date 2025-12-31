Ηράκλειο:Στην αγορά του Αρκαλοχωρίου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας για ανταλλαγή ευχών με τους δημότες

Την αγορά του Αρκαλοχωρίου επισκέφθηκε το πρωί της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου 2025 ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου, συνοδευόμενος από συνεργάτες του, προκειμένου να ανταλλάξουν ευχές με τους επαγγελματίες και τους πολίτες, ενόψει της έλευσης του νέου έτους.

Ο Δήμαρχος συνομίλησε με κατοίκους και καταστηματάρχες, επισκέφθηκε το ΚΥ Αρκαλοχωρίου και υπηρεσίες, ευχόμενος υγεία, δύναμη, προκοπή και δημιουργικότητα για το 2026. Ειδικότερα, μαζί με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου Καστελλίου και Βιάννου κ.κ. Ανδρέα, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργο Καλογεράκη,

τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αρκαλοχωρίου Γιώργο Μαλεδάκη και τους Αντιδημάρχους Όλγα Δραμουντάνη, Μανώλη Ζαμπουλάκη και Γιάννη Συμιανάκη, πραγματοποίησαν την καθιερωμένη εορταστική βόλτα στην πόλη, ανταλλάσσοντας θερμές ευχές, μηνύματα αισιοδοξίας και ελπίδας για τη νέα χρονιά.

Ο Δήμαρχος τόνισε ότι ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας συνεχίζει με σύμπνοια και συνεργασία να εργάζεται για την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας, την ανάπτυξη της περιοχής και την καθημερινή στήριξη των δημοτών, εκφράζοντας την ευχή το νέο έτος να είναι γεμάτο υγεία, πρόοδο και καλύτερες ημέρες για όλους.

Το βίντεο με τις ευχές του Δημάρχου: youtube.com/watch?v=2jLptycwVvk&feature=youtu.be