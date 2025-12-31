Πρωτοχρονιάτικο Μήνυμα της Προέδρου της Ε.Π.Κ.Κρητης,.κ.Ιωαννας Μελάκη

Αγαπητοί καταναλωτές, μέλη,η.μη,της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Η διαδοχή του παλιού από το καινούργιο, εμπεριέχει την προσδοκία, την αισιοδοξία και την ελπίδα για το μέλλον, την οποία όλοι μας περιμένουμε Και εμείς, ως συλλογικότητα (Εθνική Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης),

που έχει σχέση με τον ρυθμιστή της αγοράς, περιμένουμε κάτι το διαφορετικό ως καταναλωτές, για το έτος 2026, να μπορούμε να πετάξουμε την λαίλαπα της ακρίβειας, να υπάρξει μια ισορροπημένη Βιωσιμότητα μεταξύ της οικονομικής μας ρευστότητας και των εξόδων βιωσιμότητας.

Ο χρόνος αλλάζει ημερολογιακά ,πράγμα που μας δίνεται η δυνατότητα να αναλογιστούμε όσα καταφέραμε, αλλά και όσα δεν τα καταφέραμε μέσα στην υλοποίηση των στόχων μας, τώρα με το ξεκίνημα του νέου χρόνου ,μας δίνεται η ευκαιρία, να κοιτάξουμε μπροστά έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που ακολουθούν, ακολουθώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας.

Έχοντας ως εφόδια, τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τα πολύτιμα διδάγματα του 2025 – που σε λίγο αποχαιρετούμε – είναι η στιγμή να θέσουμε ακόμα πιο υψηλούς στόχους για την προσωπική ,την κοινωνική, την συλλογική, αλλά και την τοπική ανάπτυξη του νησιού μας ,που τον τελευταίο.καιρο έχει γίνει στόχος δυσφήμισης και συκοφαντίας,

Ποιός.ενας μοναδικός τόπος ,ένας παραγωγικός τόπος, ένας τόπος ξεχωριστής ομορφιάς παγκοσμίως, με ανθρώπους ξεχωριστούς για την λεβεντιά και την φιλοξενία τους.

Η επίτευξη των στόχων μας, δεν θα είναι ανέφικτη αν συνεχίσουμε να εργαζόμαστε – προσωπικά και συλλογικά – με πίστη, πείσμα και όραμα.

Ως Κρητική συλλογικότητα, οφείλουμε να καταβάλλουμε καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε με ευθύνη, εργατικότητα, και ευαισθησία να διεκδικήσουμε και να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατόν για τους ανθρώπους μας , τους Κρητικούς, από το ένα άκρο της Κρήτης, έως το άλλο.

Με πυξίδα μας , την νομιμότητα και την εφαρμογή των νόμων του Κράτους,δεν θα αφήσουμε.κανενα πιστωτή (τράπεζα serveres, funds,εισπρακτική εταιρεία άλλα ούτε κανένα άλλον)

να περνά φοβιστικα και εκβιαστικά.μηνυματα σε κανένα συμπολίτη μας.ουτε για κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων,πολύ δε περισσότερο για τον πλειστηριασμό του σπιτιού του.

Το έτος 2026 ,προβάλλει μπροστά μας, όχι άδειο από

οράματα, στόχους, αυτοπεποίθηση ότι θα τα καταφέρουμε καλύτερα διότι διαθέτουμε αγωνιστική διάθεση καθώς καλούμαστε να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση της ζωής μας αλλά και να βρούμε λύσεις στα ζητήματα που μας απασχολούν συλλογικά διασφαλίζοντας μια καλύτερη προοπτική για τις επόμενες γενιές.

Εύχομαι το 2026 ,να φέρει υγεία, αγάπη, Ειρήνη, δύναμη και προκοπή σε όλους μας ιδιαίτερα στους εθελοντές της Συλλογικότητας.μας

Καλή Χρονιά !

Ιωάννα .Μελακη