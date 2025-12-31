ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και εόρτιες επισκέψεις στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με πολλή χαρά ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, συμπαραστατούμενος από τον Αιδεσιμολ. Πρωτ. Νικόλαο Νικηφόρο, Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο, και κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως, την Τετάρτη, 31η Δεκεμβρίου 2025, παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στα γραφεία της Μητροπόλεως, δέχθηκε εόρτιες επισκέψεις και άκουσε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα.

Η Φιλαρμονική του Δήμου Ρεθύμνης, υπό την ηγεσία του αρχιμουσικού κ. Αντωνίου Μαυράκη, αντιπροσωπείες των Στρατοπέδων 547 και 548 Ρεθύμνου, παραδοσιακοί σύλλογοι και πλήθος μικρών παιδιών δημιούργησαν ευφρόσυνο και εορταστικό κλίμα στην έδρα της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε προς όλους καταλλήλως, μια καλή ευλογημένη νέα χρονιά και διένειμε αναμνηστικά δώρα.

