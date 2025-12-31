Ο κοινοτικός τουρισμός παίρνει σάρκα και οστά με «έδρα» το Πάνορμο

Η Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης», σε μια σοβαρή προσπάθεια προώθησης του κοινοτικού τουρισμού, συμπράττει με τη διεθνή μη κυβερνητική οργάνωση «Planeterra» και τον γνωστό tour operator ΕasyJet holidays με σκοπό να δημιουργήσουν ένα τουριστικό πακέτο το οποίο προστατεύει το περιβάλλον, ενδυναμώνει τις τοπικές κοινωνίες και αναδεικνύει τον πολιτισμό και τα παραδοσιακά προϊόντα της Κρήτης