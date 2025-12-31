Ο κοινοτικός τουρισμός παίρνει σάρκα και οστά με «έδρα» το Πάνορμο

ΤΟ «ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΠΙΜΕΝΙΔΗΣ».
Η Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης», σε μια σοβαρή προσπάθεια προώθησης του κοινοτικού τουρισμού, συμπράττει με τη διεθνή μη κυβερνητική οργάνωση «Planeterra» και τον γνωστό tour operator ΕasyJet holidays με σκοπό να δημιουργήσουν ένα τουριστικό πακέτο το οποίο προστατεύει το περιβάλλον, ενδυναμώνει τις τοπικές κοινωνίες και αναδεικνύει τον πολιτισμό και τα παραδοσιακά προϊόντα της Κρήτης
Ο κοινοτικός τουρισμός, μια έννοια ενδεχομένως καινούργια ακόμη για εκείνους που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του εναλλακτικού τουρισμού, αναδεικνύεται ως μια καινοτόμος πρόταση, που διασυνδέει αυστηρά τοπικούς φορείς – κοινωφελείς οργανισμούς και ΜΚΟ (ΚοινΣΕπ, συνεταιρισμούς, ΑΜΚΕ οργανώσεις κ.ά.) για τη δημιουργία τουριστικών προϊόντων και εμπειριών που ενσωματώνουν τις αξίες της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας όπως η αειφορία, η διατήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς του κάθε τόπου, η προώθηση των τοπικών προϊόντων και η γενικότερη κοινωνική ευημερία, προβάλλοντας στον επισκέπτη ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά.
Μπορεί δηλαδή κανείς εύκολα να φανταστεί πόσο σημαντικό είναι αυτό το μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης για ένα χωριό του Ρεθύμνου για παράδειγμα, αναλογιζόμενος τον αντίκτυπο που έχει στην κοινότητα και την τοπική οικονομία, όταν η τουριστική δραστηριότητα παράγεται από έναν συνεταιρισμό ντόπιων γυναικών, παραδείγματος χάριν, οι οποίες για λίγες ώρες κάνουν μαθήματα μαγειρικής σε ένα γκρουπ τουριστών δείχνοντάς τους τοπικές συνταγές, με τοπικά προϊόντα και τον επισκέπτη να παρακολουθεί από την αρχή μέχρι το τέλος όλο τον κύκλο εργασιών του μαγειρέματος μαθαίνοντας ακόμη και την ιστορία και την προέλευση των πρώτων υλών ή το πως αξιοποιούνται τα «φλούδια» και τα περισσέματα των υλικών σε μια ντόπια κουζίνα, όπου τίποτα δεν πετιέται και πολλά από αυτά καταλήγουν στα ζώα για φαγητό με την προοπτική φυσικά να θελήσει να αγοράσει στη συνέχεια αντίστοιχα τοπικά προϊόντα από τον συνεταιρισμό (ή άλλο ντόπιο φορέα) ή να γευτεί κάπου αλλού αυτά τα τοπικά φαγητά. Συγκρίνοντας αυτή την εμπειρία με μια αντίστοιχη που πραγματοποιείται σε μια τουριστική κουζίνα ενός μεγάλου ξενοδοχείου, καλοστημένης μεν αλλά αποστειρωμένης από κάθε είδους γνήσιας «τοπικής εσάνς» και αποκομμένης εντελώς από την τοπική κοινωνία, καταλαβαίνει κανείς πως η διαφορά είναι αισθητή και αντιλαμβάνεται που βρίσκεται το «συμφέρον» του χωριού αυτού. Και μάλιστα, τα οφέλη πολλαπλασιάζονται όταν αυτός ο δραστήριος τοπικός γυναικείος συνεταιρισμός είναι μέρος ενός ευρύτερου δικτύου κοινωφελών φορέων και ΜΚΟ, που προάγει τα χαρακτηριστικά της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών προσφέροντας νέες ευκαιρίες τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες.
Στο Ρέθυμνο ο κοινοτικός τουρισμός αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά μέσα από τις οργανωμένες προσπάθειες της Πολιτιστικής Εταιρείας Πανόρμου «Επιμενίδης», η οποία εδρεύει στο Πάνορμο Μυλοποτάμου, οι οποίες επισφραγίστηκαν με την πρόσφατη συνεργασία της με τη διεθνή μη κυβερνητική οργάνωση «Planeterra» (ένας οργανισμός με έδρα τον Καναδά ο οποίος υποστηρίζει πρωτοβουλίες κοινοτικού τουρισμού παγκοσμίως, συνεργάζεται με περισσότερες από 550 κοινοτικές επιχειρήσεις σε πάνω από 80 χώρες, βοηθώντας τις τοπικές κοινωνίες να ωφελούνται άμεσα από τα ταξίδια και να δημιουργούν βιώσιμα μέσα βιοπορισμού μέσω του τουρισμού) και την ΕasyJet holidays (τον γνωστό μεγάλο tour operator που οργανώνει διακοπές για εκατομμύρια ταξιδιώτες κάθε χρόνο). Η σύμπραξη αυτών των τριών φορέων «γέννησε» το Κρητικό Δίκτυο Κοινοτικού Τουρισμού, το οποίο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να εντάξει 10 κοινωφελείς τοπικούς οργανισμούς – μέλη που πληρούν τα χαρακτηριστικά του κοινοτικού τουρισμού και συμμερίζονται τη φιλοσοφία της γενικότερης ιδέας: την ανάπτυξη και ενίσχυση ενός κοινοτικά καθοδηγούμενου μοντέλου τουρισμού, το οποίο προστατεύει το περιβάλλον, ενδυναμώνει τις τοπικές κοινωνίες και αναδεικνύει τον πολιτισμό και τα παραδοσιακά προϊόντα της Κρήτης.
Ο «Επιμενίδης» – που διαχειρίζεται τον Χαρουπόμυλο Πανόρμου, το βιομηχανικό μνημείο το οποίο αποτέλεσε πριν πολλές δεκαετίες μονάδα επεξεργασίας χαρουπιού και τώρα πρωτοστατεί στην προώθηση καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων με επίκεντρο το χαρούπι – μέσα από αυτή τη συνεργασία έρχεται να δώσει μια απάντηση στον μαζικό τουρισμό, στον υπερτουρισμό και τις προκλήσεις που φέρει αυτό το κυρίαρχο τουριστικό μοντέλο στο νησί, θέτοντας στο επίκεντρο τη βιωσιμότητα, την οικολογία, τον πολιτισμό, τη συνεργατικότητα. Μιλώντας στα «Ρ.Ν.» η Κορίννα Μηλιαράκη, πρόεδρος της Πολιτιστικής Εταιρείας Πανόρμου «Επιμενίδης», εξηγεί ότι το Δίκτυο που έχει στηθεί και αφορά φορείς από όλη την Κρήτη, θα αποτελέσει μέρος του «τουριστικού πακέτου» που ετοιμάζουν ο «Επιμενίδης», η «Planeterra» και η ΕasyJet holidays, όπου επισκέπτες που ήδη ετοιμάζονται να καταφτάσουν τον Μάρτιο αναμένεται να ζήσουν στο νησί ουσιαστικές εμπειρίες στους χώρους δραστηριότητας των φορέων – μελών του Δικτύου (στα μιτάτα τους, στα εργαστήριά τους, στις κουζίνες τους κ.λπ.).
Η κ. Μηλιαράκη αναφέρει μεταξύ άλλων: «Το Δίκτυο αφορά μη κερδοσκοπικούς φορείς, ή ΚιονΣΕπ ή ΑΜΚΕ, οι οποίες όμως έχουν σχέση με το περιβάλλον, τον πολιτισμό κ.λπ. και μπορούν να έχουν ενδιαφέρον τουριστικό. Δηλαδή μπορεί αύριο ένας συνεταιρισμός ο οποίος φτιάχνει κεντήματα να γίνει επισκέψιμος και να έρχονται ξένοι τουρίστες, να κάνουν δραστηριότητες με την προοπτική ενδεχομένως να αγοράσουν και τα προϊόντα του; Αυτό μας ενδιαφέρει. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχουμε 10 μέλη στο Δίκτυο. Αλλά θα αυξηθούν γιατί κάθε μέρα εντάσσουμε και καινούργιους ενδιαφερόμενους. Η Planeterra από την πλευρά της μας βοηθάει σε θέματα οργάνωσης μέσω των γνώσεών τους. Μας καθοδηγούν στο πως να οργανωθούμε σωστά για να μπορέσουμε να υποδεχτούμε επισκέψεις. Και η Easy Jet Holidays, θα μας φέρνει κόσμο γιατί έχουν επαφή με πάρα πολλά τουριστικά γραφεία. Κοιτάμε όλοι μαζί τώρα πως να οργανωθούμε για να δεχόμαστε καθημερινά επισκέψεις. Ήδη φτιάχνουμε τουριστικά πακέτα για να δεχτούμε κόσμο από τον Μάρτιο του 2026». Μάλιστα, η πρόεδρος της Πολιτιστικής Εταιρείας Πανόρμου «Επιμενίδης» επισημαίνει πως το Δίκτυο δέχεται προτάσεις από φορείς ΚΑΛΟ ή ΑΜΚΕ που ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε αυτό.
Ακόμη, η ίδια επισημαίνει πως είναι κομβικό το χρονικό διάστημα που παρουσιάστηκε η ευκαιρία δημιουργίας αυτού του Δικτύου και συνεργασίας με τους σημαντικούς αυτούς διεθνείς φορείς, καθώς μιλάμε για μια εποχή όπου η κουλτούρα του συνεταιρισμού και της «συλλογικής επιχειρηματικής αυτοοργάνωσης» έχει πια χαθεί. Εκεί που πριν από πέντε χρόνια υπήρχαν δραστήριοι γυναικείοι συνεταιρισμοί, παραδείγματος χάριν, σε κάποια χωριά, τώρα έχουν αφανιστεί εντελώς. Ενδεχομένως αυτή η προσπάθεια να αποτελέσει το έναυσμα ενός νέου κύματος δημιουργίας κοινωφελών οργανισμών στις τοπικές κοινότητες, οι οποίοι θα μπορέσουν να φέρουν εις πέρας επιχειρηματικές ιδέες που ίσως ατομικά ειδικά στην εποχή μας με την οικονομική επισφάλεια και τον άκρατο ανταγωνισμό που υπάρχουν να είναι αδύνατο. Η κ. Μηλιαράκη καταλήγει σχολιάζοντας σχετικά πως «για αυτό είναι σημαντικό αυτό που κάνουμε. Γιατί μπορεί να δώσει ώθηση και σε νέες συνεργασίες και σε νέες πρωτοβουλίες. Είναι μεγάλη ευκαιρία».
