Πάνω από μισό εκατομμύριο τουρίστες έφθασαν με κρουαζιέρα στο Ηράκλειο

Σταθερά ανοδικοί οι δείκτες και το 2025 στο λιμάνι Ηρακλείου με αύξηση επιβατών και προσεγγίσεων – Ενίσχυση και σε μήνες εκτός αιχμής.
Εντυπωσιακά ήταν και το 2025 τα αποτελέσματα της κίνησης κρουαζιέρας στο λιμάνι Ηρακλείου, το οποίο πλέον κατατάσσεται σε ένα από τα κορυφαία της χώρας, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του προορισμού και τη συνεχή του αναβάθμιση ως αξιόπιστου λιμένα προσέγγισης στη Μεσόγειο.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, κατά το 2025 διακινήθηκαν συνολικά 536.543 επιβάτες κρουαζιέρας, έναντι 518.575 το 2024, καταγράφοντας αύξηση 3,46%. Παράλληλα, οι προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων ανήλθαν σε 281, από 266 το 2024, σημειώνοντας αύξηση 5,64%. Σε απόλυτους αριθμούς, η χρονιά έκλεισε με 17.968 περισσότερους επιβάτες και 15 επιπλέον προσεγγίσεις, αποτυπώνοντας διεύρυνση της δραστηριότητας και σταθερή εμπιστοσύνη προς το Λιμάνι Ηρακλείου.
«Τα αποτελέσματα του 2025 αντικατοπτρίζουν τη συνέπεια με την οποία εργαζόμαστε ώστε το Λιμάνι Ηρακλείου να παραμένει αξιόπιστη επιλογή για την κρουαζιέρα και προορισμός με διεθνή απήχηση. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην ποιοτική εξυπηρέτηση και στη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε η κρουαζιέρα να αποφέρει ουσιαστική αξία για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή», τονίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ, Μηνάς Παπαδάκης.
Αύξηση και σε μήνες εκτός αιχμής
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της φετινής χρονιάς ήταν η ενίσχυση της κίνησης σε μήνες εκτός της παραδοσιακής αιχμής. Ενδεικτικά, ο Φεβρουάριος κινήθηκε έντονα ανοδικά, ο Ιούνιος κατέγραψε σημαντική αύξηση επιβατών, ενώ το φθινόπωρο παρουσίασε καθαρή ενίσχυση, με τον Οκτώβριο να ξεχωρίζει τόσο σε επιβάτες όσο και σε αριθμό προσεγγίσεων. Η εικόνα αυτή ευθυγραμμίζεται με τη διεθνή τάση για επιμήκυνση της σεζόν και προγραμματισμό δρομολογίων που στηρίζουν πιο ισορροπημένη κατανομή ροών μέσα στο έτος.
Πρώτοι οι Γερμανοί
Η σύνθεση των αγορών επιβατών καταδεικνύει τη διεθνή απήχηση του Ηρακλείου. Κορυφαία αγορά παρέμεινε η Γερμανία με ποσοστό 26,88%, ακολούθησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 23,92% και το Ηνωμένο Βασίλειο με 13,00%. Σημαντική παρουσία καταγράφηκε ακόμη από την Ισπανία, την Ιταλία, τον Καναδά και την Αυστραλία, αποτυπώνοντας ένα πολυδιάστατο προφίλ επισκεπτών που ενισχύει την ανθεκτικότητα του προορισμού και διευρύνει τις δυνατότητες στοχευμένης προβολής.
“Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ συνεχίζει μεθοδικά τις δράσεις του για την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του λιμένα, δίνοντας έμφαση στην επιχειρησιακή ετοιμότητα, στην ποιότητα εξυπηρέτησης επιβατών και συνεργατών, στη βελτιστοποίηση της εμπειρίας προορισμού και στη στενή συνεργασία με τις εταιρείες κρουαζιέρας και τους τοπικούς φορείς”, τονίζει στην ανακοίνωσή του ο ΟΛΗ.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ