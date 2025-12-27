ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ: Αυτοκίνητο με 30% κρατική επιδότηση – Πώς να αποκτήσετε το δικό σας

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά – Γ’ Κύκλος» παρατείνεται για τρεις μήνες, έως και τις 31 Μαρτίου 2026.

Η ευκαιρία για την απόκτηση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου με σημαντική οικονομική ενίσχυση από το Δημόσιο είναι ξανά ανοιχτή.

Το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά – Γ’ Κύκλος» παρατείνεται για τρεις μήνες, έως και τις 31 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η παράταση δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις να αποκτήσουν ηλεκτρικό όχημα – είτε μέσω αγοράς είτε μέσω μίσθωσης – με κρατική επιδότηση έως 9.000 ευρώ. Στόχος είναι η πλήρης αξιοποίηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ύψους 57 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως επισημαίνεται, η υποβολή αιτήσεων ενδέχεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα, αν εξαντληθούν τα κονδύλια πριν από την καταληκτική ημερομηνία.

Επόμενα βήματα και νέα φάση του προγράμματος

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ με την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Παράλληλα, το υπουργείο έχει εκφράσει πρόθεση να συνεχίσει το πρόγραμμα και εντός του 2026, με νέους χρηματοδοτικούς πόρους.

Τι περιλαμβάνει η επιδότηση

Η κρατική ενίσχυση καλύπτει:

30% της αξίας του ηλεκτρικού οχήματος

Ανώτατο ποσό επιδότησης: 9.000 ευρώ

Προβλέπονται επιπλέον μπόνους για:

Πολύτεκνες οικογένειες

Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Νέους επαγγελματίες

Οχήματα επαγγελματικής χρήσης

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Ιδιώτες

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Επιχειρήσεις

Η επιδότηση αφορά τόσο την αγορά όσο και το leasing ηλεκτρικού οχήματος.

Ποια οχήματα επιδοτούνται

Επιδοτούνται αποκλειστικά:

Αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά οχήματα

Αμιγώς ηλεκτρικά ελαφρά επαγγελματικά οχήματα

Δεν καλύπτονται:

Υβριδικά οχήματα

Οχήματα βενζίνης ή πετρελαίου

Πώς γίνεται η αίτηση

Η διαδικασία είναι πλήρως ηλεκτρονική και πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας https://kinoumeilektrika3.gov.gr.

Τα βήματα είναι τα εξής:

Είσοδος στην πλατφόρμα

Συμπλήρωση αίτησης

Υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών

Παρακολούθηση της πορείας έγκρισης και ολοκλήρωση αγοράς ή μίσθωσης

Γιατί να επιλέξετε ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση προσφέρει πολλαπλά οφέλη:

Μηδενικές εκπομπές CO₂

Χαμηλότερα έξοδα καυσίμου και συντήρησης

Συμβολή στη βιώσιμη κινητικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος

Οικονομικό όφελος μέσω κρατικής χρηματοδότησης

Με επιδότηση έως 9.000 ευρώ, η απόκτηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι πλέον πιο προσιτή από ποτέ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προχωρήσουν έγκαιρα, πριν εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός.

 

Πηγή: ΟΤ

