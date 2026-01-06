Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνυξη το Ηράκλειο γιόρτασε τα Θεοφάνεια

Αλέξης Καλοκαιρινός: Το φως το έχουμε ανάγκη γύρω μας, το έχουμε ανάγκη μέσα μας. Με πολύ φως να πορευτούμε και σε αυτή τη χρονιά, το 2026».

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνυξη, το Ηράκλειο γιόρτασε σήμερα τα Άγια Θεοφάνεια με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου. Στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των Θεοφανείων συμμετείχε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός,

ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, Βουλευτές, οι Πρόεδροι του Περιφερειακού και Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιπεριφερειάρχες, Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι Δημοτικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, των Ενόπλων Δυνάμεων, τοπικών φορέων και συλλόγων.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός παρακολούθησε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου την Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και την Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού που πραγματοποιήθηκε ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου.

Αμέσως μετά ο Δήμαρχος Ηρακλείου ακολούθησε την καθιερωμένη λιτανεία προς το λιμάνι, υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου, όπου στη συνέχεια θα τελέστηκε ο Καθαγιασμός των υδάτων από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης και η ρίψη του Σταυρού.

Και φέτος, σύμφωνα με το έθιμο, μεγάλος ήταν ο αριθμός των κολυμβητών που έπεσαν στη θάλασσα να πιάσουν το σταυρό ενώ ξεχωριστή ατμόσφαιρα στο χώρο της τελετής δημιούργησε πλήθος σκαφών.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός στο μήνυμά του για τα Θεοφάνεια τόνισε: «Είμαστε εδώ, στην τελευταία μεγάλη γιορτή των ημερών, σε μια λαμπρή μέρα. Είναι η γιορτή της Ορθοδοξίας, για το φως και για τα ύδατα. Το φως το έχουμε ανάγκη γύρω μας, το έχουμε ανάγκη μέσα μας. Το φως ενοχλεί πολλές φορές. Αλλά πρέπει να ενοχλεί· και πρέπει να το αποζητούμε, να το δεχόμαστε. Με πολύ φως, να πορευτούμε και σε αυτή τη χρονιά, το 2026».