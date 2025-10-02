«Ημέρες Τουρισμού 2025» Χερσονήσου :Αυθεντική κρητική φιλοξενία, πολιτισμός και γαστρονομία

Την κρητική φιλοξενία, την παράδοση, τον πολιτισμό και την τοπική γαστρονομία, ανέδειξαν οι φετινές «Ημέρες Τουρισμού» 2025, που διοργανώθηκαν από την Αντιδημαρχία Τουρισμού και τον Δήμο Χερσονήσου. Οι «Ημέρες Τουρισμού» έφεραν σε επαφή τους δεκάδες χιλιάδες επισκεπτών του Δήμου με τους ντόπιους, αλλά και την κρητική παράδοση εν γένει. Καθημερινά, πλήθος κόσμου γέμιζε πλατείες και σοκάκια, ενώ επισκέπτες, αλλά και κάτοικοι, εξέφραζαν τη χαρά και την ικανοποίησή τους για το πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και τις συνολικές δράσεις.

Ειδικότερα, οι εκδηλώσεις άρχισαν στις 22 Σεπτεμβρίου, όπου οι βραδιά άνοιξε στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη στη Σταλίδα με παραδοσιακούς χορούς και λύρα. Οι θεατές χειροκρότησαν τα τοπικά συγκροτήματα, απολαμβάνοντας γευστικά δείγματα κρητικής κουζίνας, παραδοσιακή ρακή και χορό. Οι επισκέπτες μίλησαν για μια εκδήλωση που αντικατοπτρίζει την αυθεντική φιλοξενία του τόπου.

Την επομένη, 23 Σεπτεμβρίου, δύο σκηνικά στήθηκαν ταυτόχρονα: στην Άνω Χερσόνησο, σε ένα μουσικοχορευτικό αφιέρωμα στην παράδοση, αλλά και στο Λιμάνι Χερσονήσου, σε μια εκδήλωση με μουσική, χορό και αναμνήσεις. Επισκέπτες και ντόπιοι μοιράστηκαν μνήμες και δήλωσαν ενθουσιασμένοι από τον πλούτο των εκδηλώσεων.

Στις 24 Σεπτεμβρίου, διοργανώθηκε από τον Δήμο δωρεάν ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο Μοχού και στο Μουσείο Ούλαφ Πάλμε. Η ξενάγηση πραγματοποιήθηκε δωρεάν από το Σωματείο Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης, ενώ τη μεταφορά όλων των συμμετεχόντων ανέλαβαν ευγενικά ο κ. Γιάννης Σπανάκης και η Cretan Odyssey.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, οι Γούβες φιλοξένησαν στην πλατεία του Αγίου Κωνσταντίνου μια ξεχωριστή εκδήλωση σε ένα υπέροχο σκηνικό, με κρητικές γεύσεις, χορό και παράδοση.

Στις 26 Σεπτεμβρίου τα Μάλια έγιναν το σκηνικό των εκδηλώσεων. Επισκέπτες και ντόπιοι συνυπήρξαν στην βραδιά, ενώ μοιράστηκαν την αγάπη τους για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία. Το φινάλε πραγματοποιήθηκε στην Ανάληψη στις 27 Σεπτεμβρίου, στην πλατεία της Αγίας Μαρίνας.

«Με την μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου και την ενθουσιώδη συμμετοχή ντόπιων και επισκεπτών, οι “Ημέρες Τουρισμού 2025” επιβεβαίωσαν πως η παράδοση και ο πολιτισμός μας είναι οι πιο δυνατοί πρεσβευτές του τόπου μας» δήλωσε ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Η στενή συνεργασία μας με τοπικούς ξενοδόχους, επαγγελματίες, αλλά και όλους όσοι αγκαλιάζουν διαχρονικά και πραγματικά αυτή την προσπάθεια, αναδεικνύουν τη δέσμευσή μας σε έναν τουρισμό ποιοτικό, βιώσιμο και ανθρώπινο. Θα συνεχίσουμε με όραμα και σεβασμό στην παράδοση να ενισχύουμε πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την καρδιά της Κρήτης».