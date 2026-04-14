Ηράκλειο: 251 μετανάστες στο «Παλιό Ψυγείο» – Δραματικές συνθήκες για Λιμενικούς και πρόσφυγες

Έντονη πίεση καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στα νότια παράλια της Κρήτης, καθώς οι αφίξεις προσφύγων και μεταναστών παρουσιάζουν αισθητή αύξηση από την Κυριακή του Πάσχα και έπειτα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, συνολικά 346 άτομα έχουν αποβιβαστεί στις νότιες ακτές της Ανατολικής Κρήτης και στη Γαύδο μέσα σε λίγα 24ωρα. Στο Ηράκλειο, στον χώρο του Παλιού Ψυγείου, φιλοξενούνται ήδη 251 άνθρωποι, με τις συνθήκες διαμονής να χαρακτηρίζονται δύσκολες τόσο για τους ίδιους όσο και για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος που διαχειρίζονται την κατάσταση. Παράλληλα, 61 άτομα παραμένουν στην Ιεράπετρα, ενώ ακόμη 34 μετανάστες έχουν μεταφερθεί από τη Γαύδο στην Αγιά Χανίων. Όλοι οι νεοαφιχθέντες υποβλήθηκαν σε ιατρικό έλεγχο, με τη συνδρομή εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι ανέλαβαν και τη διανομή βασικών ειδών πρώτης ανάγκης. Την ίδια ώρα, οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις φερόμενων διακινητών. Πρόκειται για δύο υπηκόους Νοτίου Σουδάν, ηλικίας 20 και 26 ετών, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν, σύμφωνα με το Λιμενικό, ως εμπλεκόμενοι στη μεταφορά μεταναστών από το Τομπρούκ της Λιβύης προς την Κρήτη και τη Γαύδο. Η κατάσταση προκαλεί αυξημένη ανησυχία στις τοπικές αρχές, με τον πρόεδρο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιώργο Σφακιανάκη, να επισημαίνει – μέσω της ΕΡΤ Ηρακλείου – ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης και διαχείρισης ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές. Όπως εκτίμησε, με τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών οι ροές αναμένεται να ενταθούν περαιτέρω. Οι λιμενικοί ζητούν την άμεση ενίσχυση των δυνάμεων στην περιοχή, προτείνοντας την εφαρμογή αντίστοιχου επιχειρησιακού σχεδίου με αυτό που εφαρμόστηκε στο Ανατολικό Αιγαίο σε περιόδους αυξημένων πιέσεων.