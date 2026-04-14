“Κι αν”: Νέο τραγούδι από τον Βασίλη Σκουλά και τον γιο του Ερρίκο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σε στίχους της Φρόσως Γιατρομανωλάκη.

Ένα νέο τραγούδι με έντονο συναισθηματικό και κρητικό χαρακτήρα παρουσιάζουν ο Βασίλης Σκουλάς και ο γιος του Ερρίκος Σκουλάς.

Το κομμάτι με τίτλο «Κι αν» φέρει τη μουσική υπογραφή του Ερρίκου Σκουλά, στίχους της Φρόσως Γιατρομανωλάκη και ερμηνεύεται από τον Βασίλη Σκουλά.

Με λόγο εσωτερικό και φορτισμένο, το τραγούδι κινείται σε θεματικές όπως ο χρόνος, ο έρωτας και οι ανθρώπινες διαδρομές, αποτυπώνοντας μια βαθιά προσωπική καλλιτεχνική έκφραση.

Την παραγωγή πλαισιώνουν καταξιωμένοι μουσικοί, με πλούσιο ηχητικό αποτέλεσμα μέσα από λύρα, μαντολίνο, κιθάρες και κοντραμπάσο, ενώ η ηχοληψία, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν στο Studio Astra.

Κι αν – Βασίλης Σκουλάς

Μουσική: Ερρίκος Σκουλάς

Στίχοι: Φρόσω Γιατρομανωλάκη

Κι αν έχασα την ξεγνοιασιά της νιότης

Βαφτίστηκα σε αλμυρό νερό

Κι έγινα του έρωτα δεσμώτης

Το γυρισμό του όταν φεύγει να ζητώ

Κι αν μπλέχτηκα στου χρόνου την πλεκτάνη

Πήρα στα χέρια μου ατσάλινο σπαθί

Να φύγω από το ψέμα που με κάνει

Να ζω με εφιάλτη μια ζωή

Κι αν βούτηξα στης σκέψης το πηγάδι

Για να ξορκίσω της ψυχής μου την οργή

Δεν μπόρεσα να σβήσω το σημάδι

Που κάνει την καρδιά και αιμορραγεί

Κι αν έχω ένα πόθο να χορέψω

Στης λύρας το σκοπό να ξεχαστώ

Στα χρώματα του ήλιου να χωρέσω

Να ζήσω ένα όνειρο παλιό

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Ερρίκος Σκουλάς: Μαντολίνο, λύρα

Κώστας Μαρκάκης: Κιθάρες

Νίκος Στρατάκης: Κοντραμπάσο, δοξάρια

Ηχοληψία – μίξη – mastering: Κώστας Μαρκάκης (Studio Astra)

 

