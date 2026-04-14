Ρουβίκωνας στο Ηράκλειο: Επίθεση στο αμαρτωλό ΚΕΠ με την υπόθεση δουλεμπορίου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

«θέλουμε με αυτήν τη μικρή και συμβολική δράση να αναδείξουμε το ζήτημα και να δηλώσουμε ότι στεκόμαστε στο πλευρό των εξαπατημένων μεταναστ(ρι)ών», αναφέρουν σε ανακοίνωση τους.

Επίθεση με μπογιές στο αμαρτωλό ΚΕΠ προχώρησαν τα μέλη του Ρουβίκωνα στο Ηράκλειο.

«Όταν ακούς για το δουλεμπόριο που γίνεται στα σύνορα της χώρας, η είδηση συχνά αναφέρει ως διακινητές κάποιους συμπατριώτες των θυμάτων, που έτυχε οι δυστυχείς να βρεθούν στην ίδια βάρκα ή σε κοινό μονοπάτι ξενιτεμού.
Σίγουρα πάντως δεν περιμένεις να ακούσεις για Έλληνες, οικογενειάρχες, ”ευυπόληπτους” πολίτες. Η πραγματικότητα όπως φαίνεται όμως είναι αρκετά διαφορετική. Η εγκληματική οργάνωση που είχε στηθεί στο Ηράκλειο με βιτρίνα ένα ιδιωτικό ΚΕΠ (παροχή γραμματειακών και συμβουλευτικών υπηρεσιών έλεγε στη βιτρίνα του) είναι άλλο ένα επεισόδιο της μπίζνας που έχουν στήσει “άριστοι” επιχειρηματίες για να πλουτίζουν εις βάρος μεταναστών», αναφέρουν στην ανακοίνωση τους τα μέλη του Ρουβίκωνα που ανέλαβαν και την ευθύνη της επίθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι ιδιοκτήτες του κέντρου που φέρονται ως οι εγκέφαλοι του κυκλώματος έχουν πάρει ήδη το δρόμο για τη φυλακή καθώς μετά τις απολογίες τους στα τέλη Μαρτίου προφυλακίστηκαν με τη σύμφωνα γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Για την ίδια υπόθεση έχουν προφυλακιστεί και 7 αλλοδαποί.

Πως δρούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με τις Αρχές, το κύκλωμα λειτουργούσε με τον εξής τρόπο: εργοδότες που αναζητούσαν εργατικά χέρια από χώρες της Ασίας απευθύνονταν στο ΚΕΠ, το οποίο συνεργαζόταν με μεσάζοντες που μένουν στην Κρήτη, ομοεθνείς των αλλοδαπών, κατά κύριο λόγο. Οι μεσάζοντες, υπόσχονταν μια καλύτερη ζωή και μετέφεραν τους μετανάστες υπό την υπόσχεση νόμιμων εγγράφων, απαιτώντας για κάθε άτομο χιλιάδες ευρώ, σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών αρχών. Παράλληλα, οι αλλοδαποί καλούνταν να πληρώνουν ασφαλιστικά ταμεία για όλο το διάστημα παραμονής τους.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι αλλοδαποί εργάτες δηλώνονταν και σε άλλους εργοδότες, όχι πάντα με τη γνώση των τελευταίων, ενώ τα νόμιμα έγγραφα και διαβατήριά τους βρέθηκαν σε διάφορους χώρους που χρησιμοποιούσαν οι εμπλεκόμενοι, μέχρι να τακτοποιηθούν οι οικονομικές υποχρεώσεις των αλλοδαπών εργατών.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Σε εξέλιξη η μεταφορά σκόνης από τη...

0
Oι περιοχές που θα γίνουν πορτοκαλί. Ένα μέτριας έντασης επεισόδιο...

Δύο μαύρα πουκάμισα… άρωμα Κρήτης στη νέα...

0
Σε Χανιά και Ηράκλειο τα γυρίσματα-Ξεκινούν τον Ιούνιο. Ξεκινούν τον...

«Βιολάντα»: Μεγάλη διαρροή προπανίου δείχνει η έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους

ΠΚ team ΠΚ team -
Τα δείγματα ελήφθησαν από τον αέρα, το χώμα και...

Ισραήλ: Σοκάρουν οι εικόνες με 68 Παλαιστίνιους στοιβαγμένους μέσα σε απορριμματοφόρο

ΠΚ team ΠΚ team -
Έντονο προβληματισμό προκαλεί υπόθεση παράνομης μεταφοράς μεταναστών που αποκαλύφθηκε...

Σε εξέλιξη η μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα-Πως επηρεάζεται η Κρήτη-Δείτε τους χάρτες

ΠΚ team ΠΚ team -
Oι περιοχές που θα γίνουν πορτοκαλί. Ένα μέτριας έντασης επεισόδιο...

Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι αλλάζει για τους καταναλωτές με οφειλές που αλλάζουν πάροχο

ΠΚ team ΠΚ team -
Μέτρα για στρατηγικούς κακοπληρωτές. Σε τροχιά άμεσων παρεμβάσεων για τον...

