Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά ξενοδόχων: Να παρέμβει η επιθεώρηση εργασίας

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σωρεία παραβιάσεων της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως είπε στο patris.gr ο πρόεδρος Νίκος Κοκολάκης.

Το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων καταγγέλλει απαράδεκτες πρακτικές που εφαρμόζονται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι οποίες όχι μόνο παραβιάζουν τη νομοθεσία, αλλά απαξιώνουν συνολικά το επάγγελμα του ξενοδοχοϋπαλλήλου.

«Ο τουρισμός δεν μπορεί να στηρίζεται στην παρανομία και ο σεβασμός στον εργαζόμενο είναι υποχρέωση, όχι επιλογή» επισημαίνει μιλώντας στην «Π» και στο patris.gr ο πρόεδρος του Σωματείου Νίκος Κοκολάκης, τονίζοντας ότι ήδη έχει παρέμβει η επιθεώρηση εργασίας.

Συγκεκριμένα, καταγγέλλουν:

-Την παραβίαση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, με επιβολή ωραρίου 6 ωρών και 40 λεπτών αντί του προβλεπόμενου 8ώρου
-Τη συστηματική μείωση αποδοχών μέσω αυθαίρετης επιβολής έως και 12 ρεπό τον μήνα
-Τη μη καταβολή του Δώρου Πάσχα, κατά παράβαση της νομοθεσίας
-Τις πιέσεις και τον εκφοβισμό εργαζομένων
-Τις σοβαρές καταγγελίες για παρέμβαση στο σύστημα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, με αποτέλεσμα να μην αποτυπώνεται ο πραγματικός χρόνος εργασίας

Ο κ. Κοκολάκης

Οι πρακτικές αυτές, όπως τονίζουν:

-ρίχνουν τους μισθούς
-μειώνουν ένσημα
-διαλύουν κάθε έννοια αξιοπρεπούς εργασίας

Και μετά αναρωτιούνται γιατί δεν βρίσκουν εργαζόμενους.

Η απάντηση είναι απλή:

Δεν λείπουν οι εργαζόμενοι. Λείπουν οι αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

Οι νέοι άνθρωποι, οι εκπαιδευμένοι και καταρτισμένοι εργαζόμενοι, δεν πρόκειται να αποδεχτούν:

-εργασιακή ανασφάλεια
-αυθαιρεσία
-εκμετάλλευση

Το Σωματείο δηλώνει ξεκάθαρα:

Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει ο κλάδος <<ζούγκλα>> για να αυξάνονται τα κέρδη εις βάρος των εργαζομένων.

Καλούμε:

-την Επιθεώρηση Εργασίας να προχωρήσει άμεσα σε ελέγχους
-τους εργαζόμενους να καταγγέλλουν ανώνυμα ή επώνυμα τέτοιες πρακτικές
-τους εργοδότες να συμμορφωθούν με τη νομιμότητα και τη ΣΣΕ

Καταγγελία για ανασφάλιστους εργαζόμενους

Σύμφωνα με τον κ.Κοκολάκη οι καταγγελίες αφορούν προς το παρόν 4-5 ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ υπάρχει και καταγγελία, χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία σε αυτή την φάση,για ξενοδόχο που έχει αφήσει ανασφάλιστους πολλούς εργαζόμενους.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

