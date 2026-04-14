Δύο μαύρα πουκάμισα… άρωμα Κρήτης στη νέα σειρά του Mega

Σε Χανιά και Ηράκλειο τα γυρίσματα-Ξεκινούν τον Ιούνιο.
Ξεκινούν τον Ιούνιο τα γυρίσματα σε Χανιά και Ηράκλειο της νέας τηλεοπτικής σειράς του Mega, με τίτλο “Δύο μαύρα πουκάμισα”, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου.
Το καστ της σειράς ολοκληρώνεται, ωστόσο, ήδη τους βασικούς ρόλους της σειράς θα έχουν οι Βασίλης Μπισμπίκης, Αντώνης Μυργιαγκός, Νίκος Βερλέκης και Μιχάλης Αεράκης.
Οι δύο ηθοποιοί θα υποδύθουν δύο στενούς φίλους στην Κρήτη που γίνονται σταυραδέλφια και στην πορεία βρίσκονται να παλεύουν για την καρδιά μιας γυναίκας.
Η Ελένη Γερασιμίδου έρχεται στα «Δύο μαύρα πουκάμισα» σε ρόλο – έκπληξη ενώ στο καστ «κλείδωσε» και η Μαρίνα Ψάλτη.
Κεντρικό ρόλο θα έχει και ο Αιμιλιανός Σταματάκης που υποδύθηκε τον Νίκο Ξυλούρη στην θεατρική παράσταση «Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης».
Η σειρά θα ξεκινήσει να προβάλλεται από τον ερχόμενο Οκτώβριο.
Το βιβλίο
Εκεί κοντά στον Ψηλορείτη, απ’ όπου μπορούσαν να δουν με το καθάριο βλέμμα τους το πέταγμα των σταυραετών και το αντάριασμα τ’ ουρανού, εκεί στα ευλογημένα κι άπαρτα χώματα, ο Μανούσος κι ο Σήφης ένωσαν το αίμα τους για να γίνουν σταυραδέλφια ως τον θάνατο.
Μεγάλωσαν σαν αληθινά αδέλφια, μέχρι που μπήκε στη ζωή τους η Μαρκέλλα, ένα σαγηνευτικό πλάσμα με μάτια γαλανά σαν τα βαθιά νερά του πελάγου, που έκανε τις καρδιές ν’ αναστενάζουν σαν τη λύρα που φουντώνει.
Οι ζωές τους περιπλέχτηκαν και το πάθος πυρπόλησε την ύπαρξή τους σαν τη δυνατή ρακή που καίει τα σωθικά.
Οι φλόγες θέριεψαν μέσα τους και τα όνειρα έγιναν εφιάλτες.
Κι όταν η Μαρκέλλα αποφάσισε να ακολουθήσει μόνη της το νήμα της δικής της ύπαρξης, κόβοντας τα δεσμά που την ένωναν με το παρελθόν, το κουβάρι έγινε κόμπος, με εξέλιξη σοκαριστική…
Αθώο και ένοχο αίμα ενώθηκαν ξανά στα δυο περήφανα μαύρα πουκάμισα…
Μια συνταρακτική και βαθιά ανθρώπινη ιστορία, πλημμυρισμένη από πάθος, έρωτα, μίσος, συγκίνηση, ελπίδα.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ