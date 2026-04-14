Σε εξέλιξη η μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα-Πως επηρεάζεται η Κρήτη-Δείτε τους χάρτες

Oι περιοχές που θα γίνουν πορτοκαλί.
Ένα μέτριας έντασης επεισόδιο μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα, συνοδευόμενο από νεφώσεις και κατά τόπους λασποβροχές, επηρεάζει τη χώρα μας τις τελευταίες ώρες.
Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του μοντέλου DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο μεταφοράς Αφρικανικής σκόνης αναμένεται να ενταθεί ελαφρώς από την Τετάρτη 15/04.
Εκτός από τις αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης που θα περιορίζουν την ορατότητα, αναμένεται να εκδηλωθούν και λίγες τοπικές λασποβροχές.
Το επεισόδιο δε θα είναι έντονο, ωστόσο θα διαρκέσει τουλάχιστον έως και την Παρασκευή 17/04, ημέρα κατά την οποία αναμένεται να εκδηλωθούν εντονότερες λασποβροχές, ιδιαίτερα στα νότια τμήματα της χώρας.
Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζονται: η διασπορά των συγκεντρώσεων Αφρικανική σκόνης στην ατμόσφαιρα
Τις μεσημεριανές ώρες της Τετάρτης 15/04/2026
Τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 16/04/2026
Τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης 16/04/2026
Παράλληλα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν την πρόγνωση και την εξέλιξη του φαινομένου, σύμφωνα με τα δεδομένα της Υπηρεσίας για την Παρακολούθηση της Ατμόσφαιρας CAMS, στο διαδικτυακό portal του AtmoHub ΕΔΩ
Σημειώνεται ότι το AtmoHub συντονίζεται από την ομάδα NOA – ReACT του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας της Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service National Collaboration Programme).
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ