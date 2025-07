Ηράκλειο:28η Ετήσια Συνάντηση της Εταιρείας για την Επιστημονική Μελέτη της Συνείδησης

(ASSC 2025)

Η 28η ετήσια συνάντηση της Εταιρείας για την Επιστημονική Μελέτη της Συνείδησης (Association for the Scientific Study of Consciousness – ASSC) πραγματοποιείται στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, Κρήτης, από τις 6 έως τις 9 Ιουλίου 2025.

Η Εταιρεία για την Επιστημονική Μελέτη της Συνείδησης (ASSC) αποσκοπεί στη σύνδεση και ενδυνάμωση μελών της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας από τους τομείς της γνωστικής επιστήμης, της ιατρικής, της νευροεπιστήμης και της φιλοσοφίας, με στόχο την προώθηση της κατανόησης της φύσης και των μηχανισμών της συνείδησης.

Μετά το Τόκυο (2024), τη Νέα Υόρκη (2023) και το Amsterdam (2022), η 28η ετήσια συνάντηση πραγματοποιείται στο Ηράκλειο της Κρήτης, με περισσότερους από 700 σύνεδρους από όλο τον κόσμο. Τη διοργάνωση έχουν αναλάβει τρεις συνάδελφοι/ισες από τα Πανεπιστήμια Cambridge (Dr. Stamatakis Emmanuel, School of Clinical Medicine, Department of Clinical Neurosciences, PACE, Queens College) και Liège (Prof. Demertzi Athena, CRC Human Imaging, GIGA Institute), με τοπικό διοργανωτή το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Prof. Vasilaki Eleni, Division of Psychology, Dept. of Primary Education). Η συνεργασία των τριών αυτών πανεπιστημίων διασφαλίζει την επιστημονική ποιότητα, τη διεπιστημονική προσέγγιση και την οργανωτική αρτιότητα του συνεδρίου.

Το συνέδριο επικεντρώνεται σε θεμελιώδη ερωτήματα και σύγχρονες έρευνες που αφορούν τη Συνείδηση, συμπεριλαμβανομένων:

• Των νευρωνικών συσχετισμών της συνείδησης

• Της φύσης της υποκειμενικής εμπειρίας

• Των ευρηματων της έρευνας στη συνείδηση για την κατανόηση της σχέσης νου, εγκεφάλου και σώματος.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://assc2025.gr/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και LinkedIn