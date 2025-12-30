ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Ανακάτεψε την τράπουλα ο Καλοκαιρινός – Ριζικός ανασχηματισμός της Δημοτικής Αρχής – Δύο ηχηρά ονόματα εκτός

Το νέο εκτελεστικό σχήμα της Δημοτικής Αρχής για το 2026 ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, με αντιδημάρχους και εντεταλμένους συμβούλους.

Σε εκτεταμένες αλλαγές στο διοικητικό σχήμα του Δήμος Ηρακλείου προχώρησε, δύο ημέρες πριν την αλλαγή του χρόνου, ο δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός, σηματοδοτώντας την έναρξη του 2026 με έναν ριζικό ανασχηματισμό που αγγίζει σχεδόν όλες τις κρίσιμες αντιδημαρχίες.

Η πιο απαιτητική – και πάντα στο επίκεντρο της καθημερινότητας των πολιτών – αντιδημαρχία της Καθαριότητας περνά πλέον στον Γιώργο Τσαγκαράκη, σε μια περίοδο που ο συγκεκριμένος τομέας αντιμετωπίζει αυξημένες προκλήσεις. Ο μέχρι πρότινος αρμόδιος, Νίκος Γιαλιτάκης, μετακινείται σε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει Χωροταξικό Σχεδιασμό, Πολεοδομία και Δημοτική Περιουσία.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η απουσία του Γιώργου Σισαμάκη από τη νέα σύνθεση, με την αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων και Πρασίνου να ανατίθεται στον Δημήτρη Σπυριδάκη. Αντίστοιχα, εκτός εκτελεστικού σχήματος μένει και ο Μανώλης Χαιρέτης, καθώς η ευθύνη της Πολιτικής Προστασίας και της Δημοτικής Αστυνομίας περνά πλέον στον Γιώργο Καραντινό.

Αλλαγή σκυτάλης καταγράφεται και στην αντιδημαρχία Καθημερινότητας, την οποία αναλαμβάνει η Γιάννα Καλονάκη, ενώ στον κρίσιμο τομέα των Οικονομικών και του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού τοποθετείται ο Τάσος Τσατσάκης. Ο Γιώργος Αγριμανάκης, από την πλευρά του, διατηρεί τον Τουρισμό και αναλαμβάνει επιπλέον τη Διοίκηση, ενώ ορίζεται και αναπληρωτής δημάρχου για το 2026.

Στον κοινωνικό τομέα, τη θέση της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας αναλαμβάνει η Στέλλα Αρχοντάκη, ενώ αμετακίνητοι παραμένουν πρόσωπα που χειρίζονται τομείς με σταθερή πολιτική κατεύθυνση:
η Ρένα Παπαδάκη στον Πολιτισμό,
ο Αντώνης Περισυνάκης στην Παιδεία και τη Νέα Γενιά,
ο Γιάννης Τσαπάκης στον Αθλητισμό
και η Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη στον Εθελοντισμό.

Παράλληλα, ο δήμαρχος όρισε σειρά εντεταλμένων συμβούλων, με στόχο την ενίσχυση εξειδικευμένων τομέων, όπως η διασύνδεση με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα (Νίκος Κονταράκης), η κοινωνική πολιτική και το Πανανείο Ίδρυμα (Ανέστης Κιούλπαλης), η ισότητα των φύλων (Κατερίνα Δουλγεράκη), η πρόληψη στον νεανικό πληθυσμό (Λάγια Βοργία) και η δημόσια υγεία (Γιάννης Σμπώκος).

