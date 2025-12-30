Ρέθυμνο:Μήνυμα και Ευχές του Δημάρχου Αμαρίου Παντελή Μουρτζανού για το 2026

«Η έλευση των Αγίων ημερών και του νέου έτους συνιστά διαχρονική αφορμή και σταθερή αφετηρία για σκέψη και απολογισμό των πεπραγμένων μας.

Το νέο έτος που ανατέλλει φέρνει μαζί του νέες προκλήσεις, αλλά και σημαντικές ευκαιρίες. Με ενότητα, υπευθυνότητα και αισιοδοξία, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για ένα Αμάρι εξωστρεφές, ανθεκτικό και ανθρώπινο, όπου κάθε κάτοικος θα νιώθει ασφάλεια, προοπτική και περηφάνια.

Το έτος που ολοκληρώνεται μας δίδαξε τη δύναμη της συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας. Με συνέπεια, διάλογο και αλληλεγγύη, καταφέραμε να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, να ενισχύσουμε τις υποδομές μας και να θέσουμε στέρεες βάσεις για μια ισόρροπη ανάπτυξη, που προστατεύει το φυσικό περιβάλλον και αναδεικνύει τον πολιτιστικό πλούτο του τόπου μας.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2026, το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα σήμερα από το Δημοτικό Συμβούλιο, ανέρχεται στα 17.000.000 €. Σήμερα είναι ενεργές 79 συμβάσεις έργων, συνολικού ύψους 16.000.000 €, δηλαδή το 94% του Τεχνικού Προγράμματος, ενώ βρίσκονται σε στάδιο συμβασιοποίησης 7 έργα αξίας 500.000 €, δηλαδή το 3% του Τεχνικού Προγράμματος.

Τα συνεχιζόμενα και νέα έργα αφορούν την οδοποιία, υποδομές ύδρευσης και άρδευσης, αποκατάστασης και πρόληψης ζημιών, πολιτικής προστασίας, τις αναπλάσεις, κτιριακά και οικοδομικά έργα, ψηφιακές αναβαθμίσεις και έργα αθλητισμού, καθώς και άλλα έργα αξίας 500.000 €, σε ποσοστό 3%, που αποσκοπούν στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών και στη δημιουργία προοπτικών ανάπτυξης για την περιοχή μας.

Το 2025 σηματοδότησε σημαντικές εξελίξεις στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που υλοποιούνται ή βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού στην περιοχή μας.

1. Το Φράγμα του Πλατύ Ποταμού βρίσκεται στο τελικό στάδιο, η δημοπράτηση του οποίου αναμένεται μέχρι τον Ιούνιο 2026. Όσο αφορά, την εκπόνηση των οριστικών μελετών των δύο λιμνοδεξαμενών στην περιοχή Γερακαρίου – Ελενών θα έχουμε οριστικό ανάδοχο μέχρι το Μάρτιο 2026,αναμένεται δε να έχουν ολοκληρωθεί εντός δύο ετών.

2. Το υβριδικό έργο Φράγματος Ποταμών βρίσκεται στο στάδιο διευθέτησης τελευταίων λεπτομερειών της σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ανάδοχο εταιρία και αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες το πρώτο εξάμηνο του 2026.

3. Στο χώρο που λειτουργεί η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Αμαρίου αναμένουμε χρηματοδότηση ύψους άνω των 12.000.000 ευρώ για την λειτουργία γραμμής ανακύκλωσης.

4. Συνεχίζονται,παρά τις όποιες καθυστερήσεις,οι εργασίες στα εναπομείναντα τμήματα του Αμαριώτικουδρόμου, από Ρέθυμνο μέχρι Φράγμα Ποταμών.Συνεχίζουμε και διεκδικούμε χρηματοδότηση και για τα τμήματα Απόστολοι- Φουρφουράς, Φουρφουράς – Μάντρες για τα οποία υπάρχουν ήδη ολοκληρωμένες μελέτες.

5. Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες των κτηριακών εγκαταστάσεων της Σχολής Ασωμάτων και έχουν ήδη ξεκινήσει οι απαραίτητες θεσμικές συζητήσεις για την εξασφάλιση χρηματοδότησης. Στόχος μας είναι, βήμα – βήμα, να προχωρήσουμε σε συνεργασία με τη Περιφέρεια Κρήτης στην υλοποίηση ενός εμβληματικού έργου εκπαιδευτικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα για τον τόπο μας.

Το 2025 αποτέλεσε μια ακόμη παραγωγική χρονιά. Η εμπιστοσύνη των δημοτών μας αποτελεί για εμάς πηγή έμπνευσης, αλλά ταυτόχρονα και ευθύνη, ώστε να πορευτούμε με συνέπεια και δυναμισμό στη χρονιά που ανοίγεται μπροστά μας.

Εύχομαι από καρδιάς υγεία, δύναμη και δημιουργικότητα στους δημότες μας και σε όλο τον κόσμο. Το νέο έτος να είναι μια χρονιά συνεργασίας, προόδου, αλληλεγγύης, ειρήνης και ουσιαστικών κατακτήσεων για όλες και όλους. Καλή Χρονιά».