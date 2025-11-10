Ηράκλειο:Διεπιστημονικό Συνέδριο «Ρένα Κυριακού» με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης 14,15 και 16 Νοεμβρίου 2025 στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, διοργανώνει το Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο «Ρένα Κυριακού», στο Ηράκλειο Κρήτης στις 14, 15 και 16 Νοεμβρίου 2025, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου και συνδιοργανώνεται από την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών (ΕΚΙΜ / Ιστορικό Μουσείο Κρήτης), τη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, τον Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου και το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (ΠΣΚΗ).

Το συνέδριο είναι αφιερωμένο στη Ρένα Κυριακού, τη σπουδαία σολίστ πιάνου και συνθέτρια με διεθνή αναγνώριση. Η συγκεκριμένη διοργάνωση επιτρέπει στο Ηράκλειο, τη γενέτειρα πόλη της Κυριακού, να αποδώσει την, από χρόνια, οφειλόμενη τιμή σε αυτή την εξέχουσα προσωπικότητα της τέχνης και της μουσικής, αναδεικνύοντας έργα και ιστορίες που έχουν περιπέσει στη λήθη και φέρνοντας σε δημιουργικό διάλογο το παρελθόν με το μέλλον του πολιτισμού μας.

Το συνέδριο περιλαμβάνει:

• Επιστημονικές εισηγήσεις από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς, μουσικολόγους, ιστορικούς, ερμηνευτές και εκπροσώπους πολιτιστικών φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

• Μουσικές εκδηλώσεις και ρεσιτάλ πιάνου με έργα της Ρένας Κυριακού.

• Παρουσίαση και μελέτη του συνθετικού της έργου, μεγάλο μέρος του οποίου παραμένει έως σήμερα αδημοσίευτο.

• Ανάδειξη του αρχειακού υλικού της Ρένας Κυριακού, το οποίο βρίσκεται στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και τη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη»

• Παράλληλες παιδαγωγικές δράσεις, καθώς και δράσεις αφιερωμένες στις γυναίκες.

Η πρωτοβουλία αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για την έρευνα, την ερμηνεία και τη δημόσια προβολή του έργου της Ρένας Κυριακού, προσεγγίζοντας την πολυσχιδή της προσωπικότητα, ως ερμηνεύτριας και δημιουργού. Παράλληλα, το συνέδριο εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των πολιτιστικών πρωτοβουλιών του ΕΛΜΕΠΑ και της διασύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης με την κοινωνία και την ιστορική μνήμη.

Η Τελετή Έναρξης του Διεπιστημονικού Συνεδρίου «Ρένα Κυριακού» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 17:30, στο Αμφιθέατρο «Μάρκος Καραναστάσης» του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, στο Ηράκλειο.

Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα Διεπιστημονικό Συνέδριο «Ρένα Κυριακού Αρχική – Ρένα Κυριακού