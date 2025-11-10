Αλέξης Καλοκαιρινός για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία: «Το Κράτος Δικαίου πρέπει να λειτουργήσει άμεσα και η δράση πρέπει να είναι αισθητή σε όλη την κοινωνία»

Στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης με πρωτοβουλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο Δήμαρχος Ηρακλείου

Στην ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην Περιφέρεια Κρήτης, συμμετείχε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, Βουλευτές, Δημάρχους και Αυτοδιοικητικούς της Κρήτης, εκπροσώπους της Εκκλησίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και φορέων.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου χαρακτήρισε ως χρήσιμη την συνάντηση, είπε ότι η δέσμη μέτρων που κατέθεσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είναι περιεκτική και βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση και αναφέρθηκε στην ανάγκη άμεσης λειτουργίας του Κράτους Δικαίου: «Είναι ανάγκη οι μηχανισμοί του Κράτους Δικαίου να λειτουργήσουν.

Το οποίο σημαίνει αστυνόμευση και δικαιοσύνη, και ιδιαίτερα την άμεση, ορθή και ανελαστική απονομή δικαιοσύνης. Και εφόσον η εφαρμογή του Κράτους Δικαίου λειτουργήσει, και πρέπει να λειτουργήσει άμεσα, αυτό θα συντελέσει και στην άρση του πέπλου του φόβου στις κοινωνίες, που δημιουργεί το πέπλο της σιωπής. Βεβαίως μιλάμε για εστίες ανομίας και υπάρχει πάντα το ζήτημα να θέτουμε το πρόβλημα στη σωστή του διάσταση για να το εκτιμήσουμε, να κάνουμε ορθή διάγνωση και να το αντιμετωπίσουμε».

Συνεχίζοντας, ο Αλέξης Καλοκαιρινός μίλησε για τις κοινωνικές διαστάσεις του προβλήματος, για τη σχέση του άκοπου πλουτισμού με την κοινωνική αποσάθρωση, για την υποχρέωση του πολιτικού προσωπικού να υπερασπίζεται το Κράτος Δικαίου, καθώς και για τη δράση που πρέπει να αναληφθεί άμεσα:

«Υπάρχει ένα πρόβλημα ουσίας που έχει να κάνει με την πραγματικότητα. Τα ζητήματα της εικόνας πρέπει να μας απασχολούν συνακόλουθα με το πρόβλημα της ουσίας. Σε σχέση με τις κοινωνικές διαστάσεις του προβλήματος, που επίσης ετέθησαν από πολλούς συνομιλητές μεταξύ των οποίων και από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης με ένα ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο, είναι ότι πράγματι σε περιοχές της υπαίθρου ο άκοπος πλουτισμός έχει δημιουργήσει ροπές κοινωνικής αποσάθρωσης.

Και αυτό πράγματι είναι ένα ζήτημα το οποίο ανατάσσεται ανακόπτοντας τις ροές αυτών των χρημάτων σε ανθρώπους που στην πραγματικότητα δεν θα έπρεπε να τα παίρνουν στα χέρια τους. Από την άλλη πλευρά, το σύνολο του πολιτικού προσωπικού οφείλει να υπερασπίζεται το Κράτος Δικαίου ανυποχώρητα.

Και σε συνάρτηση με ένα πλέγμα κοινωνικών μέτρων που περιλαμβάνει και την εκπαίδευση, και την ενεργοποίηση πολλών κοινωνικών συντελεστών, μπορούμε να συζητάμε για την ανάταξη του προβλήματος, τοποθετώντας το, επαναλαμβάνω, στο πραγματικό του μέγεθος. Όμως, η δράση θα πρέπει να είναι άμεση και να γίνει αισθητή όχι μόνο σε αυτούς τους οποίους αφορά άμεσα, αλλά και την κοινωνία συνολικά».

Τέλος, στην τοποθέτηση του ο Δήμαρχος Ηρακλείου δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην άποψη που διατυπώνεται στη δημόσια συζήτηση τις τελευταίες ημέρες και η οποία επιρρίπτει ευθύνες στις γυναίκες για το τραγικό περιστατικό των Βοριζίων:

«Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πέρα από την κοινωνιολογική διάγνωση σχετικά με την μητριαρχία στην Κρήτη η οποία είναι ενδιαφέρουσα και ενδεχομένως βάσιμη, δεν θα πρέπει να εκπέμπουμε το μήνυμα ότι εντέλει φταίνε οι γυναίκες. Και μάλιστα σε ένα περιβάλλον στο οποίο γνωρίζουμε την κακοποίηση και τον εκφοβισμό, τόσο στον αστικό χώρο όσο και στην ύπαιθρο».