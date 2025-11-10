ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ολοκλήρωση δολωματικών ψεκασμών του προγράμματος δακοκτονίας Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, σε συνέχεια του από 17/10/2025 Δελτίου Τύπου ανακοινώνει την ολοκλήρωση των δολωματικών ψεκασμών του προγράμματος δακοκτονίας και τη δυνατότητα έναρξης συγκομιδής σε όλες τις Τοπικές της Κοινότητες, εξαιρουμένης της Τοπικής Κοινότητας Πετροκεφαλίου του Δήμου Φαιστού, όπου η έναρξη της συγκομιδής μπορεί να ξεκινήσει στις 13/11/2025.

Δεδομένων των ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης και δράσης του εντόμου, συνιστάται η επίσπευση της συγκομιδής του ελαιόκαρπου, συμψηφίζοντας ωστόσο τις τοπικές καλλιεργητικές και περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες με τα προσδοκώμενα οφέλη.

Σε κάθε περίπτωση, για την έναρξη της συγκομιδής θα πρέπει υποχρεωτικά να ληφθεί υπόψη το απαιτούμενο χρονικό όριο από τον τελευταίο ψεκασμό που διενεργήθηκε και από τους ίδιους τους παραγωγούς (βάσει του χρησιμοποιούμενου εντομοκτόνου). Η τήρηση του εν λόγω χρονικού ορίου είναι εξαιρετικά σημαντική προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα ύπαρξης υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στο ελαιόλαδο.

Σε ελαιώνες όπου η συγκομιδή θα γίνει πιο όψιμα, συνιστάται οι ελαιοπαραγωγοί να παραμείνουν σε εγρήγορση, να παρακολουθούν την εξέλιξη του ελαιόκαρπου τους και εφόσον υπάρξει αναγκαιότητα, να προχωρούν στις κατάλληλες φυτοπροστατευτικές επεμβάσεις, πάντοτε σε συνεργασία με τους τεχνικούς συμβούλους τους. Για την παραγωγή ελαιόλαδου που θα χαρακτηριστεί ως Π.Ο.Π. απαγορεύεται η καταπολέμηση του δάκου με ψεκασμούς καλύψεως.

Σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. Ε.2077/11-9-2025 (ΑΔΑ: 9ΒΕΗ46ΜΠ3Ζ-5ΨΣ) έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η εισφορά δακοκτονίας για το ελαιοκομικό έτος 2025-2026 ορίζεται στα 0,03€ ανά κιλό ελαιολάδου. Αντίστοιχα, η εισφορά δακοκτονίας στις πωλούμενες χονδρικά από τους παραγωγούς ή τους εντολοδόχους αυτών ελιές ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της τιμολογιακής αξίας πώλησής τους.

Επισημαίνεται τέλος εκ νέου ότι οι καλλιεργητές των Τοπικών Κοινοτήτων Διονυσίου – Παναγιάς, Στερνών και Σοκαρά του Δήμου Γόρτυνας καθώς και οι βιοκαλλιεργητές της ΠΕ Ηρακλείου δε θα πληρώσουν εισφορά δακοκτονίας για τη φετινή περίοδο.

Δελτίο Τύπου της 17ης/10/2025:

Ολοκλήρωση των δολωματικών ψεκασμών του προγράμματος δακοκτονίας στην ΠΕ Ηρακλείου

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Υπογράφηκε στον Δήμο Αγίου Νικολάου η σύμβαση...

0
Μανώλης Μενεγάκης: «Έργο που θα αναβαθμίσει την εικόνα και...

Χανιά:Παρέμβαση του Δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη στο...

0
Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Γιάννης Μαλανδράκης, συμμετείχε ενεργά στις...

Υπογράφηκε στον Δήμο Αγίου Νικολάου η σύμβαση...

0
Μανώλης Μενεγάκης: «Έργο που θα αναβαθμίσει την εικόνα και...

Χανιά:Παρέμβαση του Δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη στο...

0
Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Γιάννης Μαλανδράκης, συμμετείχε ενεργά στις...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Νέος μηχανολογικός εξοπλισμός στο δίκτυο ύδρευσης από τη ΔΕΥΑΗ
Επόμενο άρθρο
Αλέξης Καλοκαιρινός για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία: «Το Κράτος Δικαίου πρέπει να λειτουργήσει άμεσα και η δράση πρέπει να είναι αισθητή σε όλη την κοινωνία»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Υπογράφηκε στον Δήμο Αγίου Νικολάου η σύμβαση για το έργο αναβάθμισης της Μαρίνας Αγίου Νικολάου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μανώλης Μενεγάκης: «Έργο που θα αναβαθμίσει την εικόνα και...

Χανιά:Παρέμβαση του Δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Γιάννης Μαλανδράκης, συμμετείχε ενεργά στις...

Διήμερο Εργαστήριο “RePlan City” στο Ηράκλειο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Καινοτομία, βιωσιμότητα και αστική αναγέννηση μέσα από τη συνεργασία ερευνητών,...

Νέα περιοδική έκθεση του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης αφιερωμένη στην Έλλη Αλεξίου με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε μια εμβληματική γυναικεία μορφή, που αφιέρωσε τη ζωή...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST