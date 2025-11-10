ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Νέος μηχανολογικός εξοπλισμός στο δίκτυο ύδρευσης από τη ΔΕΥΑΗ

Πιθανά προβλήματα υδροδότησης σε Λόφο Αξιωματικών, Φιλοθέη, Κηπούπολη, Πατέλες και Χρυσοπηγή

Νέος μηχανολογικός εξοπλισμός στο δίκτυο ύδρευσης θα εγκατασταθεί από τη ΔΕΥΑΗ τις δύο επόμενες ημέρες.
Για τις εργασίες εγκατάστασης απαιτείται γενική διακοπή της ύδρευσης η οποία θα πραγματοποιηθεί από το βράδυ της Τρίτης 11/11,

Για τις εργασίες, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν την Τετάρτη 12/11 απαιτείται η γενική διακοπή ύδρευσης η οποία θα πραγματοποιηθεί αργά το βράδυ της Τρίτης 12/11.

Πιθανά προβλήματα υδροδότησης θα σημειωθούν στις περιοχές:
-Λόφος Αξιωματικών (Περιοχή Αγίας Αικατερίνης)
-Φιλοθέη
-Κηπούπολη
-Πατέλες
-Χρυσοπηγή
Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίνονται καθημερινά καλώντας στο 2810-339050 (αστική χρέωση) ή και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.

Προηγούμενο άρθρο
Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης: «Ανάγκη συστράτευσης για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας. Ετοιμάζουμε πρόταση στο Υπουργείο Οικονομικών»
Επόμενο άρθρο
Ολοκλήρωση δολωματικών ψεκασμών του προγράμματος δακοκτονίας Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου
