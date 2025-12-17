ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Δήλωση του Δημάρχου Μαλεβιζίου Μενέλαου Μποκέα για το θάνατο του Μανόλη Κουμαντάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας έκανε την ακόλουθη δήλωση για την απώλεια του Μανόλη Κουμαντάκη:

«Έφυγε εντελώς απρόσμενα από τη ζωή ο Μανώλης Κουμαντάκης. Ένας φίλος, ένας δραστήριος θεσμικός άνδρας, που σφράγισε με την παρουσία και τη δράση του τα συνδικαλιστικά πράγματα του εμπορικού κόσμου.

Έδωσε μάχες από υπεύθυνες θέσεις, ως πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου και σήμερα των Εμπορικών Συλλόγων της Κρήτης με ανοιχτούς ορίζοντες για ένα βιώσιμο μέλλον του κλάδου. Τον αποχαιρετώ με βαθιά οδύνη από μακριά που βρίσκομαι. Εκφράζω τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του. Μεγάλη απώλεια ο χαμός του για τα κοινά του τόπου μας.»

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Πανεπιστήμιο Κρήτης : Καινοτόμος εκπαιδευτική δράση με...

0
Αναστραμμένη Τάξη στην τάξη των “ιταλικών”: Καινοτόμος εκπαιδευτική δράση...

Κρήτη:Στην Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη το φετινό Βραβείο...

0
Στις 16 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη, στην αίθουσα της...

Πανεπιστήμιο Κρήτης : Καινοτόμος εκπαιδευτική δράση με...

0
Αναστραμμένη Τάξη στην τάξη των “ιταλικών”: Καινοτόμος εκπαιδευτική δράση...

Κρήτη:Στην Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη το φετινό Βραβείο...

0
Στις 16 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη, στην αίθουσα της...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Το Ηράκλειο σε ρυθμούς «Park Run» με τον πρώτο γύρο των Ενετικών Τειχών
Επόμενο άρθρο
Χανιά : Χρηματοδότηση 1,7 εκ. ευρώ για την αποκατάσταση του εμβληματικού κτηρίου της Γαλλικής Σχολής
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST