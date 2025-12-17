Ηράκλειο:Δήλωση του Δημάρχου Μαλεβιζίου Μενέλαου Μποκέα για το θάνατο του Μανόλη Κουμαντάκη

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας έκανε την ακόλουθη δήλωση για την απώλεια του Μανόλη Κουμαντάκη:

«Έφυγε εντελώς απρόσμενα από τη ζωή ο Μανώλης Κουμαντάκης. Ένας φίλος, ένας δραστήριος θεσμικός άνδρας, που σφράγισε με την παρουσία και τη δράση του τα συνδικαλιστικά πράγματα του εμπορικού κόσμου.

Έδωσε μάχες από υπεύθυνες θέσεις, ως πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου και σήμερα των Εμπορικών Συλλόγων της Κρήτης με ανοιχτούς ορίζοντες για ένα βιώσιμο μέλλον του κλάδου. Τον αποχαιρετώ με βαθιά οδύνη από μακριά που βρίσκομαι. Εκφράζω τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του. Μεγάλη απώλεια ο χαμός του για τα κοινά του τόπου μας.»