Το Ηράκλειο σε ρυθμούς «Park Run» με τον πρώτο γύρο των Ενετικών Τειχών

Κυριακή 21/12 στις 09:00 η εκκίνηση από τον προμαχώνα της Πύλης Ιησού, μέχρι το Σάββατο 20/12 οι δηλώσεις συμμετοχής – Αλέξης Καλοκαιρινός: «Ένας αγώνας για όλους, βασισμένος σε διεθνή πρότυπα, που θα συνδέσει τον αθλητισμό με τo μοναδικό πολιτισμικό περιβάλλον μας. Ένα βήμα για την ένταξη των Τειχών στη ζωή μας μέσα στην πόλη.»

Όλα είναι έτοιμα για το πρώτο Parkrun Heraklion στα Ενετικά Τείχη, τη νέα αθλητική δράση του Δήμου Ηρακλείου στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ), με σκοπό τα Τείχη να γίνουν μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Οι αγώνες Park Run είναι ένα διεθνές μοντέλο ανοιχτών δρομικών γεγονότων, που ξεκίνησε το 2004 στη Βρετανία, σήμερα λειτουργεί σε εκατοντάδες πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο με στόχο την διεξαγωγή ενός σταθερού, δωρεάν και ανοιχτού σε όλους δρομικού event.

Λίγες ώρες από την ανακοίνωση του Parkrun Heraklion ήταν αρκετές για να κλείσει το πρώτο block των αθλητών, με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό να εκφράζει την ικανοποίησή του, τονίζοντας: «Το περιβάλλον των Ενετικών Τειχών είναι ελκυστικό ως χώρος άθλησης και αθλητισμού και τον χειμώνα και αυτό αποδεικνύεται από το ενδιαφέρον των συμπολιτών μας για το Parkrun Heraklion.

Έναν αγώνα βασισμένο σε διεθνή πρότυπα που συνδέσει τον αθλητισμό με την ιστορία μας, ενισχύει την εξωστρέφεια και προωθεί τον υγιεινό τρόπο ζωής. Είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσει το δικό του κοινό και στο Ηράκλειο, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο, και η πόλη μας θα γίνει η πρώτη ελληνική πόλη που θα ενταχθεί στο παγκόσμιο δίκτυο των Park Run, πληρώντας όλα τα κριτήρια και αξιοποιώντας ένα από τα πιο ιστορικά μνημεία του.

Είναι ταυτόχρονα και ένα πρώτο δείγμα ότι ο στόχος μας να γίνουν τα Τείχη μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων της πόλης, σημείο πολλών και διαφορετικών δραστηριοτήτων που μπορούν να συνυπάρξουν με το μνημείο, είναι εφικτός.

Η προσπάθεια μόλις ξεκίνησε, έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) των Ενετικών Τειχών. Μαζί με όλους τους συνεργάτες μας, και την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού συνεχίζουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση».

Ο γύρος των Ενετικών Τειχών «Parkrun Heraklion» είναι ένας νέος αγώνας 5 χιλιομέτρων με ελεύθερη συμμετοχή για όλους, ανεξαρτήτως αθλητικού επιπέδου, που θα διεξάγεται μια φορά τον μήνα στα Τείχη.

Σταθερό σημείο αφετηρίας και τερματισμού θα είναι ο προμαχώνας της Πύλης Ιησού και η διαδρομή μέχρι τον Προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα, με περάσματα και από σημεία της τάφρου, θα προσφέρει μια εμπειρία που θα συνδυάζει άσκηση, θέα, ιστορία και επαφή των πολιτών με το πιο εμβληματικό μνημείο του Ηρακλείου.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής με αυτή τη δράση, είναι να μετατραπούν τα Ενετικά Τείχη σε έναν ζωντανό και ενεργό χώρο άθλησης και κοινωνικής συνάντησης όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από ηλικία, φυσική κατάσταση ή αθλητική εμπειρία.

Σε έναν χώρο όπου πολιτισμός και αθλητισμός συνυπάρχουν αρμονικά και αλληλοενισχύονται, καθιερώνοντας έναν νέο θεσμό – γιορτή για τον αθλητισμό στο Ηράκλειο. Αλλά και να γίνει το Ηράκλειο η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που θα ενταχθεί στο διεθνές δίκτυο των Park Run, πληρώντας όλα τα απαραίτητα κριτήρια και αξιοποιώντας ένα από τα πιο ιστορικά τοπόσημά του. Τα Ενετικά Τείχη.

Τεχνικές λεπτομέρειες του πρώτου Parkrun Heraklion

Τόπος διεξαγωγής: Ενετικά Τείχη Ηρακλείου.

Εκκίνηση/Τερματισμός: Προμαχώνας Πύλης Ιησού.

Ημερομηνία Πρώτου Park Run: Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Ώρα εκκίνησης: 09:00 (Επόμενο block, εκκίνηση 1 ώρα αργότερα στις 10:00)

Ώρα προσέλευσης: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της εκκίνησης το αργότερο 1 ώρα πριν την εκκίνηση του αγώνα που θα αγωνιστούν.

Μέγιστη διάρκεια αγώνα: 1 ώρα

Διαδρομή 5 χιλιομέτρων: Εκκίνηση από τον Προμαχώνα της Πύλης Ιησού – Γήπεδο Μαρτινέγκο (Εργοτέλης) – Πορεία περιμετρικά κάτω από το μνημείο του Νίκου Καζαντζάκη – Δεξιά στροφή προς την Λεωφόρο Πλαστήρα – Λεωφόρος Πλαστήρα επί του

πεζοδρομίου – Κομμένο Μπεντένι – Κλειστή στροφή αριστερά προς το Πάρκο Ευκάλυπτος – Πορεία εντός του Πάρκου και αναστροφή στο ύψος του Φυτωρίου – Επιστροφή και έξοδος προς Κομμένο Μπεντένι – Λεωφόρος Πλαστήρα επί του πεζοδρομίου και

δεξιά στροφή προς το Ενετικό Τείχος – Ανάβαση και πορεία δεξιά προς Πύλη Βηθλεέμ – Πύλη Παντοκράτορα – Αναστροφή Προμαχώνα Αγίου Ανδρέα (ύψος παραλιακής λεωφόρου) – Πύλη Παντοκράτορα – Πύλη Βηθλεέμ – Πορεία περιμετρικά κάτω από το μνημείο του Νίκου Καζαντζάκη – Γήπεδο Μαρτινέγκο (Εργοτέλης) – Πύλη Ιησού – Τερματισμός.

Παραλαβή chip χρονομέτρησης: Η παράδοση του chιp ηλεκτρονικής χρονομέτρησης θα γίνεται τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την εκκίνηση μεταξύ 07:45-08:30. Προσοχή: Δρομείς που έχουν εγγραφεί αλλά δεν έχουν παραλάβει το chip χρονομέτρησης εντός του χρόνου που περιγράφει η διοργάνωση θα ακυρώνεται η εγγραφή τους και θα παραχωρείται σε δρομείς που βρίσκονται σε σειρά προτεραιότητας για τη συμμετοχή τους στον αγώνα.

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος την ηλικίας τους. Αθλητές κάτω των 18 χρονών θα πρέπει να έχουν την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων τους.

Οι εγγραφές μπορούν να γίνουν on-line στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης www.park–run.gr μέχρι το Σάββατο 20/12. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος. Μετά την εγγραφή σας θα λάβετε sms με την επιβεβαίωση. Σε περίπτωση μη συμμετοχή καλείστε να ακυρώσετε την εγγραφή έως την Παρασκευή πριν από κάθε αγώνα.

Τα στελέχη της οργανωτικής επιτροπής μπορούν οποτεδήποτε να ακυρώσουν αθλητές σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων, καθώς και να τους διαγράψουν μετά τον αγώνα από τα αποτελέσματα.

Τα αποτελέσματα θα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο και όποιος τερματίσει θα μπορεί να δει το χρόνο του στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης την ίδια στιγμή.

Ιατρική εξέταση: Όλοι οι δρομείς συμμετέχουν με δική τους αποκλειστική ευθύνη. Οι διοργανωτές δεν έχουν καμία ευθύνη για ότι συμβεί, κατά τη διάρκεια του αγώνα, σχετικά με θέματα υγείας που οφείλονται σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου. Οι δρομείς κάτω των 18 ετών συμμετέχουν με ευθύνη των γονέων τους.

Ιατρική κάλυψη: Την ιατρική κάλυψη του αγώνα θα αναλάβουν εθελοντές ιατροί. Επίσης θα υπάρχουν ομάδες των Σαμαρειτών και του Ερυθρού Σταυρού.

Ακύρωση αγώνα: Σε περίπτωση βροχής ο αγώνας θα διεξαχθεί κανονικά. Σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων ο αγώνας θα αναβληθεί και θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία από τους διοργανωτές. Η δήλωση συμμετοχής ισχύει και στην περίπτωση που αλλάξει η ημερομηνία του αγώνα.

Φύλαξη προσωπικών ειδών: κοντά στην Εκκίνηση/Τερματισμό θα υπάρχει χώρος φύλαξης προσωπικών αντικειμένων. Παρόλο που ο χώρος θα φυλάσσετε από εθελοντές συνιστούμε μέσα στην τσάντα σας να μην έχετε αντικείμενα αξίας και χρήματα καθώς η διοργάνωση δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

Τουαλέτες: Θα υπάρχουν χημικές τουαλέτες

Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν τους κανόνες τον χρόνο και τόπο εκκίνησης χωρίς προειδοποίηση αν αυτό κριθεί αναγκαίο για λόγους ασφαλείας.

Η δράση του πρώτου Parkrun Heraklion εντάσσεται στις εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου «Χριστούγεννα στην Πόλη 2025» και πραγματοποιείται, μαζί με σειρά άλλων, με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) των Ενετικών Τειχών.

Στις εκδηλώσεις περιλαμβάνονται επίσης αθλητικές δράσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και εικαστικές εκθέσεις, καθώς και ένα drone show (για πρώτη φορά στο Ηράκλειο). Δείτε όλο το πρόγραμμα, ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/xmas-in-heraklion/