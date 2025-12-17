Χανιά:Ενημερωτική Εκδήλωση για τη Δράση «Ενίσχυση Κοινωνικών Επιχειρήσεων» από το Εμπορικό Επιμελητήριο

Η Περιφέρεια Κρήτης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027», η Αναπτυξιακή Κρήτης, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ

και το Επιμελητήριο Χανίων, σας προσκαλούν στην ανοικτή εκδήλωση που διοργανώνουν με θέμα:

«Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης της Δράση 4.1.2 – «Ενίσχυση Κοινωνικών Επιχειρήσεων»,

τη Τετάρτη 17-12-2025 και ώρα 18.00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Χανίων

(Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Χανιά).

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της εξέλιξης της εν λόγω Δράσης, η οποία βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης και θα συζητηθούν τυχόν ζητήματα με τις επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται.

Επίσης, θα παρουσιαστεί το συγχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο:

«Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές για βιώσιμα συστήματα τροφίμων – rEdESIGN»,

το οποίο υλοποιείται από το τμήμα Παιδείας, ΔΒΜ και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης.