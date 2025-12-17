ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Ενημερωτική Εκδήλωση για τη Δράση «Ενίσχυση Κοινωνικών Επιχειρήσεων» από το Εμπορικό Επιμελητήριο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Περιφέρεια Κρήτης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027», η Αναπτυξιακή Κρήτης, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ

και το Επιμελητήριο Χανίων, σας προσκαλούν στην ανοικτή εκδήλωση που διοργανώνουν με θέμα:

«Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης της Δράση 4.1.2 – «Ενίσχυση Κοινωνικών Επιχειρήσεων»,

τη Τετάρτη 17-12-2025 και ώρα 18.00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Χανίων

(Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Χανιά).

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της εξέλιξης της εν λόγω Δράσης, η οποία βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης και θα συζητηθούν τυχόν ζητήματα με τις επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται.

Επίσης, θα παρουσιαστεί το συγχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο:

«Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές για βιώσιμα συστήματα τροφίμων – rEdESIGN»,

το οποίο υλοποιείται από το τμήμα Παιδείας, ΔΒΜ και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Χριστουγεννιάτικα θαύματα για μικρούς και μεγάλους από...

0
Μέχρι και τις 23 Δεκεμβρίου, με είσοδο ελεύθερη για...

Ηράκλειο:ΣΗΜΕΡΑ η παρουσίαση του βιβλίου της Νάντιας...

0
Οι Eκδόσεις Τόπος σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου της Νάντιας...

Ηράκλειο:Χριστουγεννιάτικα θαύματα για μικρούς και μεγάλους από...

0
Μέχρι και τις 23 Δεκεμβρίου, με είσοδο ελεύθερη για...

Ηράκλειο:ΣΗΜΕΡΑ η παρουσίαση του βιβλίου της Νάντιας...

0
Οι Eκδόσεις Τόπος σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου της Νάντιας...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Χριστουγεννιάτικα θαύματα για μικρούς και μεγάλους από τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. στο ΠΣΚΗ σε συνεργασία με το ΙΤΕ
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο:Χριστουγεννιάτικα θαύματα για μικρούς και μεγάλους από τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. στο ΠΣΚΗ σε συνεργασία με το ΙΤΕ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μέχρι και τις 23 Δεκεμβρίου, με είσοδο ελεύθερη για...

Ειρήνη Μαρινάκη:Αποχαιρετώντας έναν υπέροχο άνθρωπο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η εξόδιος ακολουθία της Ειρήνης Μαρινάκη γίνεται σήμερα Τετάρτη,...

Ηράκλειο:ΣΗΜΕΡΑ η παρουσίαση του βιβλίου της Νάντιας Βαλαβάνη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι Eκδόσεις Τόπος σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου της Νάντιας...

Βορίζια: Νέες έρευνες, στο επίκεντρο το τζιπ του Φανούρη Καργάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το μοιραίο 4χ4 φυλάσσεται όλο αυτό το χρονικό διάστημα...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST