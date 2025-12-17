ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Χριστουγεννιάτικα θαύματα για μικρούς και μεγάλους από τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. στο ΠΣΚΗ σε συνεργασία με το ΙΤΕ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μέχρι και τις 23 Δεκεμβρίου, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό

Με τα χρώματα των γιορτών έχει στολιστεί το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, που άνοιξε τις πόρτες του σε μικρούς και μεγάλους για να απολαύσουν τα μικρά θαύματα των Χριστουγέννων με την πολύτιμη στήριξη και τεχνογνωσία του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας!

Καθημερινά, από το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου μέχρι και την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στην Αίθουσα Σεμιναρίων, στο αίθριο του ΠΣΚΗ, υπάρχουν χριστουγεννιάτικα παιχνίδια τεχνολογίας, ψυχαγωγίας και μάθησης που δίνουν μία μοναδική ευκαιρία στα παιδιά να ταξιδέψουν στον κόσμο της γνώσης με χρώματα γιορτινά, με την τεχνογνωσία του ΙΤΕ.

Παράλληλα στο χώρο βρίσκεται και ο μεγάλος Τάρανδος με το έλκηθρό του που «οδηγεί» μικρούς και μεγάλους σε ένα ταξίδι στην πόλη, για να μοιράσει δώρα και για να στείλει το «Πιστοποιητικό βοηθού του Αγίου Βασίλη»!

Όλες οι δράσεις είναι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Ωράριο λειτουργίας
Αναλυτικότερα το ωράριο λειτουργίας είναι:

Από την Δευτέρα 15/12 μέχρι και την Παρασκευή 19/12 είναι από τις 09:00 έως τις 14:00 και από τις 17:30 το απόγευμα μέχρι τις 20:30 το βράδυ.

Το Σαββατοκύριακο 20-21/12 το ωράριο λειτουργίας των χριστουγεννιάτικων δράσεων είναι από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ και την Δευτέρα 22/12 και την Τρίτη 23/12 το ωράριο είναι από τις 09:00 έως τις 14:00 και από τις 17:30 το απόγευμα μέχρι τις 20:30 το βράδυ.

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., το ΠΣΚΗ και το ΙΤΕ σας περιμένουν για να ζήσετε τα μικρά θαύματα των Χριστουγέννων!

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
