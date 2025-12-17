Χανιά : Χρηματοδότηση 1,7 εκ. ευρώ για την αποκατάσταση του εμβληματικού κτηρίου της Γαλλικής Σχολής

Χρηματοδότηση 1,7 εκ. ευρώ για την αποκατάσταση

του εμβληματικού κτηρίου της Γαλλικής Σχολής στα Χανιά

Με υπογραφή Περιφερειάρχη στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027»

το έργο αναβάθμισης των υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης

Την απόφαση ένταξης της πράξης «Αποκατάσταση του εμβληματικού διατηρητέου κτηρίου της Γαλλικής Σχολής, Πολυτεχνείου Κρήτης» στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εντάσσεται στην προτεραιότητα «Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και της Κοινωνικής Συνοχής» της Περιφέρειας.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης. Αντικείμενο της πράξης είναι η πλήρης τεχνική και λειτουργική αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου της πρώην «Γαλλικής Σχολής» στην πόλη των Χανίων, το οποίο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο και λειτουργεί ως εκπαιδευτική και ερευνητική υποδομή από το 1985.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το κτήριο θα συνεχίσει να φιλοξενεί αίθουσες διδασκαλίας, ερευνητική δραστηριότητα και χώρους γραφείων, πλήρως αναβαθμισμένους και ασφαλείς.

Οι παρεμβάσεις

Για την επίτευξη της πλήρους αποκατάστασης του κτηρίου θα υλοποιηθούν εργασίες που περιλαμβάνουν καθαιρέσεις και αποξηλώσεις σαθρών υλικών, επισκευή του φέροντος οργανισμού με νέες τοιχοποιίες και επιχρίσματα, καθώς και εκτεταμένες ξυλουργικές εργασίες για την αντικατάσταση δαπέδων, ψευδοροφών και εσωτερικών κουφωμάτων.

Παράλληλα προβλέπεται η συντήρηση των διατηρητέων μωσαϊκών και μαρμάρινων επιφανειών, η αποκατάσταση των μεταλλικών στοιχείων, η ενεργειακή θωράκιση μέσω μονώσεων και νέων υαλοπινάκων, η κατασκευή κελύφους για εσωτερικό ανελκυστήρα, η πλήρης αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας.

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2029.