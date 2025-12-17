ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Xανιά : Τελετή απονομής διασήμων του Ιππότη του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων στον Χρήστο Μαρκογιαννάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τελετή απονομής διασήμων του Ιππότη του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων στον Χρήστο Μαρκογιαννάκη αδερφό του Βουλευτή Χανίων Αλ. Μαρκογιαννάκη.

Παρίσι – Σε επίσημη τελετή που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό μουσείο του Παρισιού, ο συγγραφέας Χρήστος Μαρκογιαννάκης τιμήθηκε με τον τίτλο του Ιππότη του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Τα διάσημα απένειμε ο Στεφάν Μπέρν, συγγραφέας, παρουσιαστής και ιστορικός, επικεφαλής της Αποστολής για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς υπό την αιγίδα του Γάλλου Προέδρου. Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι του διπλωματικού σώματος, καλλιτέχνες, συγγραφείς και δημοσιογράφοι.

Η απονομή αυτή επιβεβαιώνει τη διεθνή ακτινοβολία του έργου του Χρήστου Μαρκογιαννάκη και τη συμβολή του στη λογοτεχνία και τον πολιτισμό.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Πανεπιστήμιο Κρήτης : Καινοτόμος εκπαιδευτική δράση με...

0
Αναστραμμένη Τάξη στην τάξη των “ιταλικών”: Καινοτόμος εκπαιδευτική δράση...

Κρήτη:Στην Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη το φετινό Βραβείο...

0
Στις 16 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη, στην αίθουσα της...

Πανεπιστήμιο Κρήτης : Καινοτόμος εκπαιδευτική δράση με...

0
Αναστραμμένη Τάξη στην τάξη των “ιταλικών”: Καινοτόμος εκπαιδευτική δράση...

Κρήτη:Στην Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη το φετινό Βραβείο...

0
Στις 16 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη, στην αίθουσα της...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χανιά : Χρηματοδότηση 1,7 εκ. ευρώ για την αποκατάσταση του εμβληματικού κτηρίου της Γαλλικής Σχολής
Επόμενο άρθρο
Δήμος Μινώα Πειάδας : “Πρόσεχε τι εύχεσαι”-Χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση στο Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST