Xανιά : Τελετή απονομής διασήμων του Ιππότη του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων στον Χρήστο Μαρκογιαννάκη

Τελετή απονομής διασήμων του Ιππότη του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων στον Χρήστο Μαρκογιαννάκη αδερφό του Βουλευτή Χανίων Αλ. Μαρκογιαννάκη.

Παρίσι – Σε επίσημη τελετή που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό μουσείο του Παρισιού, ο συγγραφέας Χρήστος Μαρκογιαννάκης τιμήθηκε με τον τίτλο του Ιππότη του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Τα διάσημα απένειμε ο Στεφάν Μπέρν, συγγραφέας, παρουσιαστής και ιστορικός, επικεφαλής της Αποστολής για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς υπό την αιγίδα του Γάλλου Προέδρου. Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι του διπλωματικού σώματος, καλλιτέχνες, συγγραφείς και δημοσιογράφοι.

Η απονομή αυτή επιβεβαιώνει τη διεθνή ακτινοβολία του έργου του Χρήστου Μαρκογιαννάκη και τη συμβολή του στη λογοτεχνία και τον πολιτισμό.