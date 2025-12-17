ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Μινώα Πειάδας : “Πρόσεχε τι εύχεσαι”-Χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση στο Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

“Πρόσεχε τι εύχεσαι”-Χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, στις 19:15, στο Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου

Μια βραδιά γεμάτη ευχές, συγκίνηση και το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων υπόσχεται η θεατρική παράσταση «Πρόσεχε τι εύχεσαι» της Μαρίας Κίτρα. Το Θεατρικό Εργαστήρι Εφήβων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας ανεβαίνει στη σκηνή και μας προσκαλεί σε μια τρυφερή, γιορτινή ιστορία που μιλά στην καρδιά μικρών και μεγάλων.

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, στις 19:15, στο Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου.

Μία χριστουγεννιάτικη ιστορία γεμάτη ευχές και συναισθήματα! Μια παράσταση που θυμίζει πως οι ευχές έχουν δύναμη και αξίζει να τις διαλέγουμε με αγάπη.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
