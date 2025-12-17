Ρέθυμνο:Δήλωση Βουλευτή Μανόλη Χνάρη για την καταβολή του υπολοίπου της βασικής ενίσχυσης

«Το γνωστό για την αξιοπιστία του, επιτελικό και ψηφιακό κράτος της κυβέρνησης της ΝΔ, έκανε πάλι το θαύμα του.

Η προαναγγελθείσα χθεσινή καταβολή του υπολοίπου της βασικής ενίσχυσης, αλλά και της αναδιανεμητικής, αποδείχθηκε “άνθρακας ο θησαυρός”.

Δεν παρέλειψαν όμως να παρακρατήσουν την εισφορά των παραγωγών στον ΕΛΓΑ, η οποία απ’ ότι φαίνεται είναι και η προτεραιότητά τους.

Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται η υποτίμηση και απαξίωση της κυβέρνησης της ΝΔ στον αγροτικό κόσμο της χώρας.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, ότι η ανικανότητα της κυβέρνησης και η αναποτελεσματική της πολιτική, τους έχει οδηγήσει αναπόφευκτα στους δρόμους».