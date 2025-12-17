ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Δήλωση Βουλευτή Μανόλη Χνάρη για την καταβολή του υπολοίπου της βασικής ενίσχυσης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Το γνωστό για την αξιοπιστία του, επιτελικό και ψηφιακό κράτος της κυβέρνησης της ΝΔ, έκανε πάλι το θαύμα του.

Η προαναγγελθείσα χθεσινή καταβολή του υπολοίπου της βασικής ενίσχυσης, αλλά και της αναδιανεμητικής, αποδείχθηκε “άνθρακας ο θησαυρός”.

Δεν παρέλειψαν όμως να παρακρατήσουν την εισφορά των παραγωγών στον ΕΛΓΑ, η οποία απ’ ότι φαίνεται είναι και η προτεραιότητά τους.

Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται η υποτίμηση και απαξίωση της κυβέρνησης της ΝΔ στον αγροτικό κόσμο της χώρας.
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, ότι η ανικανότητα της κυβέρνησης και η αναποτελεσματική της πολιτική, τους έχει οδηγήσει αναπόφευκτα στους δρόμους».

