Ρέθυμνο:Κάλαντα στο Δημαρχείο από μαθητές του Πειραματικού Γυμνασίου του Πανεπιστημίου Κρήτης και του 4ου Νηπιαγωγείου της πόλης

Γιορτινή ατμόσφαιρα πλημμύρισε σήμερα το πρωί το Δημαρχείο Ρεθύμνου, με τις χριστουγεννιάτικες μελωδίες των μαθητών του Πειραματικού Γυμνασίου του Πανεπιστημίου Κρήτης και του 4ου Νηπιαγωγείου της πόλης.

Τις μαθητικές αντιπροσωπείες υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Ρεθύμνης, Καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης, εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο κ. Γιώργη Χ. Μαρινάκη, ο οποίος απουσιάζει σε υπηρεσιακό ταξίδι στην Αθήνα.

Η αρχή έγινε από τη χορωδία του Πειραματικού Γυμνασίου, η οποία, υπό τη συνοδεία του καθηγητή μουσικής κ. Στέφανου Στάϊκου στο ακορντεόν, εντυπωσίασε ψάλλοντας παραδοσιακά κάλαντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Τους μαθητές συνόδευσαν ο Διευθυντής του σχολείου κ. Γιάννης Μαρκαντές, η Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Δήμου Ρεθύμνης κ. Ελένη Δραμυτινού, καθώς και μέλη του Συλλόγου Γονέων του Γυμνασίου.

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήραν οι μικροί μαθητές και μαθήτριες του 4ου Νηπιαγωγείου. Με ενθουσιασμό και παιδικές φωνές, τραγούδησαν τα κάλαντα και γιορτινά τραγούδια, μεταφέροντας το κέφι τους σε όλο το Δημαρχείο.

Τα παιδιά συνόδευσαν η Διευθύντρια κ. Ευαγγελία Ταταράκη, οι εκπαιδευτικοί τους Τόνια Καλαϊτζάκη, Άννα Κατσοπρινάκη, Δήμητρα Μούρτζιου, Αναστασία Γεροντάκη, Σωφρονία Καραντώνη και Κατερίνα Χατζή, καθώς επίσης εκπρόσωποι των γονέων.

Αξίζει να σημειωθεί η αξιέπαινη πρωτοβουλία του 4ου Νηπιαγωγείου, καθώς τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τα κάλαντα στην πόλη θα διατεθούν για την αγορά εξοπλισμού για την Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου.

Ο κ. Αντιδήμαρχος, αφού πρόσφερε κεράσματα σε μικρούς και μεγάλους, ευχαρίστησε τις σχολικές κοινότητες για την επίσκεψή τους, μετέφερε τις θερμές ευχές του Δημάρχου και ευχήθηκε σε όλους υγεία, προκοπή, δημιουργικό και ειρηνικό νέο έτος.