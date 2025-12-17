Κρήτη:Στην Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη το φετινό Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας εις μνήμην Β. Ξανθόπουλου – Στ. Πνευματικού του ΙΤΕ

Στις 16 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη, στην αίθουσα της παλαιάς Βουλής στην Αθήνα, η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, επέδωσε το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας εις μνήμην των Βασίλη Ξανθόπουλου και Στέφανου Πνευματικού, στην Καθηγήτρια και Πρύτανι του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Χριστίνα Κουλούρη.

Την τελετή άνοιξε η Ομότιμη Καθηγήτρια Μαρία Ευθυμίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Βραβείου, ενώ ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΤΕ, Καθηγητής Βασίλης Χαρμανδάρης μίλησε για το ιστορικό του Βραβείου.

Το έργο του τιμώμενου παρουσίασε η Πρόεδρος της Επιτροπής Βραβείου, Μαρία Ευθυμίου. Στη συνέχεια ακολούθησε ομιλία της βραβευόμενης με θέμα:

Το Πανεπιστήμιο από τον μαυροπίνακα στην τεχνητή νοημοσύνη: «Αναστοχαζόμενοι το παρελθόν, διαμορφώνοντας το μέλλον».

Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Παιδείας αρμόδιος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου.

Ήταν επίσης παρόντες η Γενική Γραμματέας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εύη Δραμαλιώτη και ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Δημήτρης Κιρμικίρογλου.

Το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ εκπροσώπησε ο Παναγιώτης Βάρδας, Γραμματέας του Τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Μεταξύ άλλων, στην τελετή παρευρέθησαν ο Βουλευτής της ΝΔ, Άγγελος Συρίγος και η Βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, η Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα,

Laurence Auer, καθώς και Ακαδημαϊκοί, πλήθος Πρυτάνεων, Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων, Πανεπιστημιακών, καθώς και συνάδελφοι και φοιτητές/τριες της Χριστίνας Κουλούρη.

Φέτος συμπληρώνονται 34 χρόνια από τη θέσπιση του Βραβείου Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας, του μοναδικού θεσμού στην Ελλάδα που επιβραβεύει κάθε χρόνο την αριστεία και την αφοσίωση ακαδημαϊκών δασκάλων στην Πανεπιστημιακή Διδασκαλία.

Η τιμή στη δασκάλα και ερευνήτρια Χριστίνα Κουλούρη μάς φέρνει στο νου τους αλησμόνητους καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, Βασίλη Ξανθόπουλο και Στέφανο Πνευματικό, εμπνευσμένους δασκάλους και λαμπρούς επιστήμονες, που δολοφονήθηκαν το βράδυ της 27ης Νοεμβρίου 1990, την ώρα που δίδασκαν ένα προχωρημένο μεταπτυχιακό σεμινάριο.

Λίγα λόγια για τη βραβευόμενη, Χριστίνα Κουλούρη.

Είναι Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Έχει σπουδάσει στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris I) και στην École des Hautes Études en Sciences Sociales στο Παρίσι ως υπότροφος του ΙΚΥ,

του Ιδρύματος Γεωργίου και Άννας Σακελλαρίου και του Σαριπολείου Κληροδοτήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Κρήτης, Θράκης, Πελοποννήσου, στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και σε πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού (Tokyo, Reading, Paris 1, Regensburg, Bologna). Έχει επίσης διατελέσει επισκέπτρια ερευνήτρια στο

Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris 1–UMR IRICE, 2010), Visiting Research Fellow στο Πανεπιστήμιο Princeton (2017) και στο Πανεπιστήμιο του Regensburg (2019). Της έχουν απονεμηθεί τα βραβεία Νίκου Σβορώνου (1994), «Δελφοί» της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (2012) και Dimitrios Vikelas της ISOH (2018).

Έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα σχετικά με τη διδασκαλία της ιστορίας, τη συγκρότηση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας και ιστορικής μνήμης, τη δημόσια ιστορία καθώς και την ιστορία του αθλητισμού και των Ολυμπιακών Αγώνων.

Έχει επιμεληθεί την έκδοση στα αγγλικά, έξι τόμων εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της ιστορίας σε όλες τις βαλκανικές χώρες, που έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά και σε άλλες δέκα γλώσσες. Το βιβλίο της «Φουστανέλες και χλαμύδες. Ιστορική μνήμη και εθνική ταυτότητα 1821-1930» (2020) τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Δοκιμίου και το Βραβείο Αναγνώστη.