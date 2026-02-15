Αναζήτηση
Ηράκλειο:Είχε στην κατοχή του μικρό οπλοστάσιο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων στο Ηράκλειο

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πολεμικό τυφέκιο

Συνελήφθη χθες (14.02.2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, 64χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες και αποθηκευτικούς χώρους ανωτέρω ημεδαπού σε περιοχή του Δήμου Φαιστού, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• (1) πολεμικό τυφέκιο,
• (19) πλήρη φυσίγγια διαφορών τύπων και διαμετρημάτων,
• (1) περίστροφο,
• (1) σπρέι πιπεριού,
• (1) γκλόπ,
• (2) ασύρματοι,
• (1) βλήμα φυσιγγίου,
• (1) σετ καθαριστικών όπλου και
• Κάλυκες

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμόδια Εισαγγελική Αρχή .

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.

