Συλλήψεις για διάφορα αδικήματα σε περιοχές της Κρήτης

Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί για παραβάσεις Νομοθεσίας περί όπλων

Συνελήφθησαν χθες (14.02.2026) δύο 28χρονοί ημεδαποί (άντρας και γυναίκα) για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου και του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Νικολάου, στις οικίες των ημεδαπών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο (2) κυνηγετικά όπλα, για τα οποία δεν πληρούνταν οι ασφαλείς όροι φύλαξης, -5- αεροβόλα όπλα, -2- μαχαίρια, τσεκούρι χειρός, -109- φυσίγγια και -932- μεταλλικά σφαιρίδια.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Αγίου Νικολάου.

ΧΑΝΙΑ

Συνελήφθη αλλοδαπός για παραβάσεις Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθη χθες (03.02.2026) από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων, 28χρονος αλλοδαπός για παραβάσεις Νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον αλλοδαπό βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 32 γραμμάρια κάνναβης και αυτοσχέδιο τσιγάρο περιέχων μείγμα καπνού και κάνναβης.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Εξιχνιάστηκε υπόθεση κλοπής

Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αστερουσίων υπόθεση κλοπής σε οικία για την οποία ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί (54χρονη και 58χρονος) σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Ειδικότερα την 08.02.2026 άγνωστος δράστης εισήλθε σε οικία 89χρονου σε περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων και με τη μέθοδο της απασχόλησης αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 3.150 ευρώ.

Από τη διενεργηθείσα προανάκριση και αξιοποίηση στοιχείων ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της κλοπής οι ανωτέρω ημεδαποί σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία.

Προανάκριση ενεργείται από Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων.