Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Συλλήψεις για διάφορα αδικήματα σε περιοχές της Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί για παραβάσεις Νομοθεσίας περί όπλων
Συνελήφθησαν χθες (14.02.2026) δύο 28χρονοί ημεδαποί (άντρας και γυναίκα) για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου και του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Νικολάου, στις οικίες των ημεδαπών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο (2) κυνηγετικά όπλα, για τα οποία δεν πληρούνταν οι ασφαλείς όροι φύλαξης, -5- αεροβόλα όπλα, -2- μαχαίρια, τσεκούρι χειρός, -109- φυσίγγια και -932- μεταλλικά σφαιρίδια.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Αγίου Νικολάου.

ΧΑΝΙΑ
Συνελήφθη αλλοδαπός για παραβάσεις Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθη χθες (03.02.2026) από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων, 28χρονος αλλοδαπός για παραβάσεις Νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον αλλοδαπό βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 32 γραμμάρια κάνναβης και αυτοσχέδιο τσιγάρο περιέχων μείγμα καπνού και κάνναβης.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Εξιχνιάστηκε υπόθεση κλοπής

Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αστερουσίων υπόθεση κλοπής σε οικία για την οποία ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί (54χρονη και 58χρονος) σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Ειδικότερα την 08.02.2026 άγνωστος δράστης εισήλθε σε οικία 89χρονου σε περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων και με τη μέθοδο της απασχόλησης αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 3.150 ευρώ.

Από τη διενεργηθείσα προανάκριση και αξιοποίηση στοιχείων ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της κλοπής οι ανωτέρω ημεδαποί σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία.

Προανάκριση ενεργείται από Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Είχε στην κατοχή του μικρό οπλοστάσιο

0
Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων στο...

Σοκ από την αδελφοκτονία στη Μάρθα –...

0
Συνελήφθη ο 63χρονος δράστης - Το θύμα είχε εγκατασταθεί...

Ηράκλειο:Είχε στην κατοχή του μικρό οπλοστάσιο

0
Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων στο...

Σοκ από την αδελφοκτονία στη Μάρθα –...

0
Συνελήφθη ο 63χρονος δράστης - Το θύμα είχε εγκατασταθεί...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Σοκ από την αδελφοκτονία στη Μάρθα – Κάρφωσε τον αδερφό του στην καρωτίδα και στην κοιλιά
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Είχε στην κατοχή του μικρό οπλοστάσιο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Μητσοτάκης για συνάντηση με Ερντογάν: Οι διαφωνίες είναι υπαρκτές και σημαντικές – Συνεχίζουμε με την Τουρκία δομημένο διάλογο χωρίς εντάσεις

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι διαφωνίες είναι υπαρκτές και σημαντικές, συνεχίζουμε με την...

Ηράκλειο:Είχε στην κατοχή του μικρό οπλοστάσιο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων στο...

Δήμος Ηρακλείου:Με σημαντικές ειδήσεις για την ερχόμενη εβδομάδα η ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά. Σημαντικά ζητήματα καθημερινότητας και...

Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Καρκίνου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Γίνε δότης μυελού των οστών για τους μικρούς μας...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST