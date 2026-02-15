Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Σοκ από την αδελφοκτονία στη Μάρθα – Κάρφωσε τον αδερφό του στην καρωτίδα και στην κοιλιά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ο 63χρονος δράστης – Το θύμα είχε εγκατασταθεί πρόσφατα στο πατρικό του στο χωριό

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Μάρθας στο Δήμο Βιάννου, μετά την αδελφοκτονία που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 14/2.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 63χρονος ο οποίος φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, καυγάδισε με τον 67χρονο αδελφό του και τον τραυμάτισε με μαχαίρι στην καρωτίδα και στην κοιλιά.

Το θύμα και ο δράστης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης διέμεναν μαζί το τελευταίο διάστημα καθώς ο 67χρονος για χρόνια κάτοικος Ηρακλείου, τους τελευταίους μήνες αποφάσισε για προσωπικούς του λόγους να επιστρέψει στο πατρικό του και τελικά η μοίρα του ήταν να φύγει από το χέρι του αδερφού του.

Στον τόπο της τραγωδίας από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν αστυνομικοί του Α.Τ. Βιάννου, ενώ στο σημείο βρέθηκε και κλιμάκιο της Ασφάλειας Ηράκλειου. Να σημειωθεί ότι ο 63χρονος αδελφοκτόνος έχει συλληφθεί. Μάλιστα, πληροφορίες του Cretalive αναφέρουν ότι ειναι σε κατάσταση πλήρους μέθης και δεν έχει αντιληφθεί την τραγική τροπή των γεγονότων και ότι έχει σκοτώσει τον ίδιο του τον αδερφό.

Από μαρτυρίες ανθρώπων της περιοχής πάντως, ο δράστης λόγω και του προβλήματος που είχε με το αλκοόλ, περιγράφεται ότι κατά καιρούς δημιουργούσε εντάσεις και προστριβές.https://www.cretalive.gr/

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Είχε στην κατοχή του μικρό οπλοστάσιο

0
Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων στο...

Συλλήψεις για διάφορα αδικήματα σε περιοχές της...

0
Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί για παραβάσεις Νομοθεσίας περί όπλων...

Ηράκλειο:Είχε στην κατοχή του μικρό οπλοστάσιο

0
Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων στο...

Συλλήψεις για διάφορα αδικήματα σε περιοχές της...

0
Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί για παραβάσεις Νομοθεσίας περί όπλων...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Μέσο σταθερής τροχιάς στην Κρήτη: Αναγκαίο, Ζητούμενο και Εφικτό
Επόμενο άρθρο
Οικογενειακή τραγωδία στο Βιάννο Ηρακλείου: 63χρονος σκότωσε τον αδελφό του με μαχαίρι μετά από καβγά
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Μητσοτάκης για συνάντηση με Ερντογάν: Οι διαφωνίες είναι υπαρκτές και σημαντικές – Συνεχίζουμε με την Τουρκία δομημένο διάλογο χωρίς εντάσεις

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι διαφωνίες είναι υπαρκτές και σημαντικές, συνεχίζουμε με την...

Ηράκλειο:Είχε στην κατοχή του μικρό οπλοστάσιο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων στο...

Συλλήψεις για διάφορα αδικήματα σε περιοχές της Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί για παραβάσεις Νομοθεσίας περί όπλων...

Δήμος Ηρακλείου:Με σημαντικές ειδήσεις για την ερχόμενη εβδομάδα η ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά. Σημαντικά ζητήματα καθημερινότητας και...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST