Μέσο σταθερής τροχιάς στην Κρήτη: Αναγκαίο, Ζητούμενο και Εφικτό

Με ευρεία συμμετοχή, ουσιαστικό διάλογο αλλά και ισχυρή διεκδίκηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026, στο Ηράκλειο Κρήτης, η ανοιχτή εκδήλωση- συζήτηση για το μέσο σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, που διοργανώθηκε από την Παγκρήτια Ανοικτή Επιτροπή για τη Δημιουργία Μέσου Σταθερής Τροχιάς στην Κρήτη, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.

Στην εκδήλωση τέθηκε με σαφήνεια ότι ζητούμενο αποτελεί η δημιουργία ενός μέσου σταθερής τροχιάς, το οποίο θα συνδέει όλους τους κύριους αστικούς πόλους του βορρά της Κρήτης και τις βασικές πύλες εισόδου–εξόδου του νησιού (λιμάνια-αεροδρόμια). Συγκεκριμένα, τέθηκε ως αναγκαία η διερεύνηση μιας σύνδεσης από τη Σητεία προς τον Άγιο Νικόλαο, τα Μάλια και τη Χερσόνησο,

με επιπλέον κλάδο εξυπηρέτησης προς το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι, και στη συνέχεια προς το Ηράκλειο, το Μαλεβίζι, το Ρέθυμνο, τη Σούδα, τα Χανιά και την Κίσαμο. Παράλληλα, τέθηκε με σαφήνεια το μοντέλο με το οποίο θα πρέπει να διεκδικηθεί αυτή η νέα σύνδεση με ένταξη της στον εθνικό και ευρωπαϊκό στρατηγικό σχεδιασμό των μεταφορών.

Η Παγκρήτια Ανοικτή Επιτροπή υπογραμμίζει ότι θεωρεί το μέσο σταθερής τροχιάς βασική κοινωνική υποδομή και μέσο άσκησης θεμελιωδών δικαιωμάτων των κατοίκων της Κρήτης, καθώς διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση στη μετακίνηση, στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην υγεία και στην οικονομική δραστηριότητα με οφέλη για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, την οδική ασφάλεια,

τη μείωση των καθυστερήσεων και της συμφόρησης και για την τοπική οικονομία. Στόχος είναι η βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών του νησιού και η ουσιαστική αναθεώρηση του συγκοινωνιακού τοπίου στην Κρήτη, τόσο σε σχέση με τις υπεραστικές μετακινήσεις προσώπων, όσο και σε σχέση με τη μεταφορά εμπορευμάτων και τη λειτουργία κρίσιμων υποδομών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι το νέο Διεθνές

Αεροδρόμιο στο Καστέλι δεν μπορεί να λειτουργήσει βιώσιμα χωρίς την ύπαρξηενός μαζικού, αξιόπιστου και υψηλής χωρητικότητας μέσου μεταφοράς, ικανού να εξυπηρετήσει τόσο τους μόνιμους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες του νησιού.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν περί τα 130 άτομα, εκπρόσωποι φορέων, συλλογικοτήτων, επιστημονικών και κοινωνικών οργανώσεων, καθώς και πολίτες.

Πραγματοποιήθηκαν 21 ουσιαστικές τοποθετήσεις αιρετών και εκπροσώπων φορέων, οι οποίες ανέδειξαν τόσο τη σύμφωνη γνώμη όσο και τους εύλογους προβληματισμούς γύρω από την άμεση ανάπτυξη ενός σύγχρονου μέσου σταθερής τροχιάς στο νησί.

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι έχει πλέον συντελεστεί μια ουσιαστική και καθολική μετατόπιση της κοινής γνώμης, και κυρίως των θεσμικών και κοινωνικών φορέων της Κρήτης. Το αίτημα για μέσο σταθερής τροχιάς είναι πλέον γνωστό, ώριμο και συγκροτημένο, ενώ επιβεβαιώθηκε με σαφήνεια η αναγκαιότητά του και τέθηκε ένα ξεκάθαρο διεκδικητικό πλαίσιο για τα επόμενα βήματα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναδείχθηκε με απόλυτη σαφήνεια ότι το μέσο σταθερής τροχιάς στην Κρήτη είναι ΑΝΑΓΚΑΙΟ, είναι ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ και είναι ΕΦΙΚΤΟ.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οκτώ βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, τον ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης, Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακοί Σύμβουλοι τόσο της συμπολίτευσης όσο και της αντιπολίτευσης, στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης,

εκπρόσωποι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι από τους Δήμους Ηρακλείου, Ρεθύμνης, Χερσονήσου, Σητείας, Μινώα Πεδιάδας, Μαλεβιζίου, Αρχανών–Αστερουσίων, Ιεράπετρας, Μυλοποτάμου και Οροπεδίου Λασιθίου, εκπρόσωποι της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης και τέως Δήμαρχοι, εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας- Τμήματος Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης,

του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νομού Ηρακλείου, του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου, του Συνδέσμου Ξενοδόχων Λασιθίου, του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, του αναπτυξιακού οργανισμού ΔΑΙΔΑΛΟΣ, της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, εκπρόσωποι του ΔΑΗΚ – Αεροδρομίου Καστελλίου,

μελετητές Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής (ΠΣΕΟ), του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΕΣΥΠΡΟΤΑ), της ΑΜΚΕ Akako, της ομάδας HER-Autism, εκπρόσωποι της ομογένειας στον Καναδά και πολίτες.

Η Παγκρήτια Ανοικτή Επιτροπή υπογραμμίζει ότι από εδώ και πέρα ενισχύεται και οργανώνεται περαιτέρω η συλλογική διεκδίκηση για τη δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη.

Στα αμέσως επόμενα βήματα περιλαμβάνονται η διεύρυνση και ενίσχυση της Επιτροπής με νέα μέλη- εκπροσώπους κρίσιμων φορέων από όλη την Κρήτη, η διαμόρφωση ενός σαφούς και συγκροτημένου πλαισίου διεκδίκησης, καθώς και η επιδίωξη θεσμικών συναντήσεων με το αρμόδιο Υπουργείο και τον Πρωθυπουργό.

Ήδη, μόλις τρεις ημέρες μετά την εκδήλωση, καταγράφονται θετικές εξελίξεις και δημόσιες τοποθετήσεις, που επιβεβαιώνουν ότι η συζήτηση για το μέσο σταθερής τροχιάς στην Κρήτη έχει εισέλθει σε μια νέα, ώριμη και ουσιαστική φάση.

Τα Μέλη της Παγκρήτιας Ανοικτής Επιτροπής:

• Γιώργης Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνης & Πρόεδρος ΠΕΔ Κρήτης

• Ζαχαρίας Δοξαστάκης, Δήμαρχος Χερσονήσου

• Τάσος Βάμβουκας, πρ. Δήμαρχος Χανίων

• Άρης Ζωγράφος, Πρόεδρος ΠΣΕΟ

• Λευτέρης Μιχελάκης, Γ. Γραμματέας ΠΣΕΟ

• Μαρία Σίτη, Συγκοινωνιολόγος

• Γιώργος Νάθενας, Συγκοινωνιολόγος

• Νίκος Ξυλούρης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος