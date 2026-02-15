Αναζήτηση
Οικογενειακή τραγωδία στο Βιάννο Ηρακλείου: 63χρονος σκότωσε τον αδελφό του με μαχαίρι μετά από καβγά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο 67χρονος είχε έντονο καβγά με τον 63χρονο, ο οποίος του κατάφερε δύο θανατηφόρα τραύματα με μαχαίρι.

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στη μικρή κοινωνία του χωριού Μάρθα, στον Δήμο Βιάννου του Ηρακλείου Κρήτης, η δολοφονία ενός 67χρονου άνδρα από τον ίδιο του τον αδελφό το βράδυ του Σαββάτου (14/2), σε ένα περιστατικό που συγκλονίζει τους κατοίκους και έχει ανοίξει ερωτήματα για τα αίτια και τις συνθήκες του εγκλήματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα δύο αδέλφια — ο 67χρονος και ο 63χρονος — διέμεναν μαζί στο πατρικό τους σπίτι το τελευταίο διάστημα, ενώ οι αρχές ερευνούν τους λόγους που οδήγησαν στην έντονη αντιπαράθεση που κατέληξε στο τραγικό συμβάν.

Το περιστατικό φαίνεται να ξεκίνησε ως έντονος διαπληκτισμός μεταξύ των δύο ανδρών με άγνωστη αιτία, που σταδιακά κλιμακώθηκε. Στη διάρκεια της σύγκρουσης, ο 63χρονος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον 67χρονο, τραυματίζοντάς τον στην καρωτίδα και στην κοιλιακή χώρα. Τα τραύματα αποδείχθηκαν μοιραία, καθώς ο άτυχος άνδρας υπέκυψε πριν οι διασώστες καταφέρουν να τον επαναφέρουν.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ οι αστυνομικοί συνέλαβαν χωρίς καθυστέρηση τον φερόμενο ως δράστη, ο οποίος βρίσκεται πλέον στα κρατητήρια και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Από τις πρώτες μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής προκύπτει ότι ο 63χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ κατά τη διάρκεια του καβγά, ενώ σύμφωνα με αναφορές είχε και παλαιότερα προβλήματα με την κατάχρηση αλκοόλ, γεγονός που φέρεται να επιβάρυνε τις σχέσεις με τον αδερφό του.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στη δολοφονία, εξετάζοντας τόσο μαρτυρίες όσο και στοιχεία από τον χώρο του εγκλήματος. Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, καθώς μια οικογενειακή διαμάχη κατέληξε σε μια απρόσμενη και βάρβαρη πράξη που αφήνει πίσω της ένα κενό και αναπάντητα ερωτήματα.

Νωρίτερα, άλλη μια τραγωδία σημειώθηκε στην Αλεξανδρούπολη. Οι Αρχές ερευνούν την άγρια δολοφονία ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου στην οικία του στην οδό Βουλγαροκτόνου στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες που επικαλείται το e-evros.gr το θύμα έφερε πολλαπλές μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός του, στοιχεία που παραπέμπουν ξεκάθαρα σε ανθρωποκτονία. Ο ηλικιωμένος διέμενε μόνος.

