Δήμος Ηρακλείου:Με σημαντικές ειδήσεις για την ερχόμενη εβδομάδα η ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά. Σημαντικά ζητήματα καθημερινότητας και υποδομών μας απασχόλησαν και αυτή την εβδομάδα. Όπως είναι η ενημέρωση των Βουλευτών του Ηρακλείου για τη λειψυδρία, οι νέοι αυτοματισμοί στο σύστημα άρδευσης, οι νέοι κοινόχρηστοι χώροι που δημιουργούμε σε Μασταμπά και Νέα Αλικαρνασσό, αλλά και ο προγραμματισμός μας για το αστικό πράσινο την επόμενη 10ετία.

Ας διατρέξουμε μαζί τα γεγονότα:

🔘 Η λειψυδρία στην ατζέντα της συνάντησης με τους Βουλευτές Ηρακλείου

Πραγματοποίησα χτες στη Λότζια μια πρώτη, προκαταρκτική συνάντηση ενημέρωσης των Βουλευτών του Ηρακλείου για το ζήτημα της αντιμετώπισης των συνεπειών της λειψυδρίας στον Δήμο Ηρακλείου.

Η συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν οι Βουλευτές Λευτέρης Αυγενάκης, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, Μάξιμος Σενετάκης, Ελένη Βατσινά, Φραγκίσκος Παρασύρης, Χάρης Μαμουλάκης και Μανόλης Συντυχάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ Γιώργος Βουρεξάκης, θα συνεχιστεί το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας 16/2.

Ως Δήμος Ηρακλείου έχουμε λάβει μέτρα, έχουμε πραγματοποιήσει και πραγματοποιούμε έργα, όπως η αντικατάσταση του αστικού υδρευτικού δικτύου, η ανόρυξη και ενεργοποίηση γεωτρήσεων, καθώς η βελτίωση των συστημάτων της άρδευσης που θα δείτε παρακάτω. Όμως αυτά δεν αρκούν. Πρέπει αφενός να ληφθούν μέτρα για την άμεση έκτακτη ανάγκη και αφετέρου να αποφασισθεί η συνολική αντιμετώπιση του υδροδοτικού προβλήματος που ξεπερνά τα χωρικά όρια, τις δυνατότητες και τη δικαιοδοσία ενός Δήμου.

Απαιτείται ενιαίος σχεδιασμός ο οποίος θα διαβαθμίζεται χρονικά, άμεσα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Όμως, είναι έκδηλο το πρόβλημα της διάχυτης αρμοδιότητας μεταξύ πολλών Υπουργείων, ενώ εξελίσσεται μια ατελέσφορη συζήτηση μεταξύ τοπικών φορέων, η οποία δεν μπορεί να καταλήξει σε αποφάσεις. Και οι αποφάσεις είναι το πρώτο βήμα για να γίνουν τα έργα.

Για να συμβεί αυτό πρέπει να ορισθεί από την Κυβέρνηση η αρμοδιότητα σχεδιασμού & υλοποίησης έργων υδροδότησης που υπερβαίνουν τη χωρική επικράτεια ενός Δήμου και αφορούν σε περιοχές που εκτείνονται σε μία ή περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες.

🔘 Η άρδευση του Δήμου Ηρακλείου στην εποχή των αυτοματισμών

Σε συνέχεια των παραπάνω, μια από τις πρωτοβουλίες μας που ολοκληρώθηκαν και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στην έναρξη της νέας ποτιστικής περιόδου: Τα υπερσύγχρονα συστήματα τηλε-ελέγχου και τηλεχειρισμού του μεγαλύτερου μέρους του αρδευτικού μας δικτύου. Ένα έργο προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ για την ορθολογική διαχείριση (και) του νερού άρδευσης, την ελαχιστοποίηση των απωλειών και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Στο έργο περιλαμβάνονται 64 σημεία τοπικών ελέγχων που μεταφέρουν σε πραγματικό χρόνο δεδομένα των γεωτρήσεων και των δεξαμενών στο κεντρικό σταθμό ελέγχου της Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως τη στάθμη και την πίεση του νερού, επιτρέπουν την εξ αποστάσεως λειτουργία, ειδοποιούν άμεσα για ζημιές, διαρροές, κ.α..

Επίσης, προετοιμαζόμαστε μελετητικά για το δεύτερο και το τρίτο στάδιο της αυτοματοποίησης, για τον εξοπλισμό των γεωτρήσεων και τα δίκτυα, ώστε με το άνοιγμα των κατάλληλων προγραμμάτων να καταθέσουμε πλήρεις φακέλους για χρηματοδότηση. Για όλα τα παραπάνω αξίζουν συγχαρητήρια στον Προϊστάμενο του Τμήματος Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων Μανόλη Μπιολάκη και όλα τα στελέχη της Τεχνικής μας Υπηρεσίας.

Παράλληλα, αυτό το έργο το συναρθρώνουμε και με το έργο κατασκευής των δικτύων διάθεσης των 30.0000 κυβικών αρδευτικού νερού που θα εκρέουν ημερησίως από τη Μονάδα Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΗ. Ένα έργο προϋπολογισμού 35 εκατομμυρίων ευρώ που έχουμε ήδη υποβάλει προς χρηματοδότηση σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.

Έτσι πραγματοποιούμε τις δεσμεύσεις μας και στηρίζουμε τους αγρότες του Δήμου μας, καλύπτοντας μια πολύ βασική ανάγκη σε μια κρίσιμη εποχή.

🔘 Νέος κοινόχρηστος χώρος και νέα πεζοδρόμια στον Μασταμπά

Πραγματοποιώντας μια ακόμη δέσμευση της Δημοτικής μας Αρχής, βάλαμε σε τροχιά ανάπλασης την περιοχή περιμετρικά της οδού Πινδάρου στον Μασταμπά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την εισήγησή μας για την επέκταση των πεζοδρομίων στις οδούς Κάσσου, Πινδάρου και Γεωργίου Γεωργιάδη, ένα έργο που συναρθρώνεται με την υπερυψωμένη διάβαση πεζών στη συμβολή των οδών Ερωφίλης και Ζαχαριουδάκη. Σκοπός, η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πεζής διαδρομής από την Παναγίτσα του Μασταμπά μέχρι το κέντρο της πόλης.

Συνδυαστικά βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες διαμόρφωσης του ακινήτου επί των οδών Πινδάρου και Γεωργίου Γεωργιάδη, το οποίο αποκτήθηκε με πρωτοβουλία της Δημοτικής μας Αρχής, προκειμένου να αποδοθεί στους δημότες ως κοινόχρηστος χώρος πρασίνου.

Πρόκειται για τον χώρο που όλοι τον θυμόμαστε περιφραγμένο (σιδερόφραχτο!) και ανεκμετάλλευτο που τώρα θα ενταχθεί στην καθημερινότητα των ανθρώπων της περιοχής. Το επόμενο διάστημα, θα ανακοινώσουμε μια ακόμη δέσμη παρεμβάσεων στην ίδια περιοχή που θα αφορά στη δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης.

🔘 Ένας νέος χώρος αναψυχής και παιχνιδιού στη Νέα Αλικαρνασσό

Μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρη Σπυριδάκη, υπέγραψα τη σύμβαση για την βιοκλιματική διαμόρφωση ενός νέου κοινόχρηστου χώρου στη Νέα Αλικαρνασσό, εκτάσεως 6,1 στρεμμάτων, μεταξύ των οδών Καρτερού, Ορακίων και Μουσών.

Οι εργασίες προβλέπουν νέα πεζοδρόμια, περιμετρικό τοιχίο, διαμόρφωση σημείων στάσεων σε διαφορετικά επίπεδα για πολλαπλές δραστηριότητες, δημιουργία μικρού υπαίθριου θεάτρου, διαμόρφωση «μινωικού λαβύρινθου», τοποθέτηση καθιστικών και τραπεζιών χαραγμένα με επιτραπέζια παιχνίδια, πέργκολες, παιδική χαρά, γήπεδο μπάσκετ, υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ, κ.α..

Η χρηματοδότηση του έργου ύψους 1,66 εκατ. ευρώ προέρχεται από το Πράσινο Ταμείο και ίδιους πόρους του Δήμου μας.

🔘 Αστικό πράσινο: Προγραμματισμός για την επόμενη 10ετία

Ομόφωνα ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο την πρόταση της Δημοτικής μας Αρχής για το δεκαετές Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης των Χώρων του Αστικού Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου.

Το σχέδιο έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 1,77 εκατ. ευρώ, εντάσσεται στο χρηματοδοτικό εργαλείο «LIFE» και προβλέπει, μεταξύ άλλων, νέες φυτεύσεις δένδρων, τη σύνδεση, επέκταση και δημιουργία νέων χώρων πρασίνου, τον εκσυγχρονισμό της υλικοτεχνικής υποδομής της Υπηρεσίας Πρασίνου, αλλά και τη θέσπιση συστήματος παροχής κινήτρων για την συμμετοχή των πολιτών στην προστασία του αστικού πρασίνου.

🔗 Ακόμη, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Το έργο συντήρησης και ανακατασκευής του πεζόδρομου της Ταξιάρχου Μαρκοπούλου, προϋπολογισμού 260.000 ευρώ.

• Το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών στο μπάσκετ. Ένα ακόμη μεγάλο αθλητικό γεγονός που θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο, στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού, όπου οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης ολοκληρώθηκαν. Από τις 17 έως τις 21 Φεβρουαρίου, η καρδιά της μπασκετικής Ελλάδας θα χτυπάει στην πόλη μας.

• Την αυτοψία που πραγματοποιήσαμε στο ακίνητο που δωρίζει στον Δήμο Ηρακλείου η συμβολαιογράφος Νέλλη Βαρβεράκη με προορισμό την ανέγερση σχολικού συγκροτήματος, μαζί με τη δωρήτρια, τους Αντιδημάρχους Νίκο Γιαλιτάκη και Αντώνη Περισυνάκη και τα στελέχη της Πολεοδομίας Γιώργο Πολυχρονάκη και Κατερίνα Φωστιέρη.

• Την τοποθέτησή μου στην ανοικτή εκδήλωση με θέμα την αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός μέσου σταθερής τροχιάς, η οποία διοργανώθηκε στο Ηράκλειο από την Παγκρήτια Ανοικτή Επιτροπή, με τη συμμετοχή Βουλευτών και στελεχών της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης απ’ όλη την Κρήτη.

• Την έκθεση 100% Hotel Show που πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης και στην οποία εκπροσώπησε τον Δήμο μας ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Τουρισμού Γιώργος Αγριμανάκης.

• Την πρόταση του Δήμου μας για την παρουσία διαπιστευμένων εθελοντών σε μονάδες νοσηλείας νεογνών σε Βενιζέλειο και ΠΑΓΝΗ που προορίζονται για υιοθεσία ή αναδοχή, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης της Αντιδημάρχου Εθελοντισμού Φιλαρέτης Δαφέρμου-Χρονάκη και της Εντεταλμένης Συμβούλου για την πρόληψη στο νεανικό πληθυσμό, Παιδιάτρου – παιδονευρολόγου, Λάγιας Βοργιά, με τον με τον Διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης Νεκτάριο Παπαβασιλείου.

• Τη δράση ιατρικής φροντίδας για τα αδέσποτα σκυλιά στο ΕΛΜΕΠΑ που πραγματοποιήθηκε με την φροντίδα του Κυνοκομείου μας. Τη διαδικασία επέβλεψε η κτηνίατρος του Κυνοκομείου Φιλοθέη Δοκιανάκη και υποστήριξαν οι εργαζόμενοι στην περισυλλογή Φώτης Φωτάκης και Κώστας Βιολάκης καθώς και οι εθελόντριες της Φιλοζωικής Ομάδας του ΕΛΜΕΠΑ Μαρία Κοντάκη και Ειρήνη Κυριακούδη.

• Τις συναντήσεις που πραγματοποίησα στη Λότζια τον νέο Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης Υποστράτηγο Γεώργιο Δούκη και τον Αστυνομικό Διευθυντή Ηρακλείου Ταξίαρχο Παρασκευά Χηνόπουλο, καθώς και με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπωλών Ν. Ηρακλείου Ηλία Γεωργαλή και τον Αντιπρόεδρο Παντελή Καμπαξή.

• Τις συναντήσεις που πραγματοποιήσαμε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρη Σπυριδάκη, με τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθανάτων Θανάση Σακκούδη, την Αντιπρόεδρο Χρυσάνθη Μηλιαρά και τη Ταμία Αργυρώ Χουρδάκη, καθώς και με τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Βασιλειών Στέλιο Χουρδάκη, τον Αντιπρόεδρο Μανόλη Τσαγκαράκη, τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Βασιλειών Δημήτρη Γαρεφαλάκη, το μέλος Θεόδωρο Ψυρρή και τη Διευθύντρια Μαρία Ζερβού.

• Την εκδήλωση για την Τεχνητή Νοημοσύνη που συνδιοργάνωσαν η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου μας και ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Νομού Ηρακλείου.

• Τις εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ΚΗΦΗ και ΚΕΚΟΙΦΑΠΗ που λειτουργούν με τη φροντίδα της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας, καθώς και τις εκδηλώσεις της ΔΕΠΑΝΑΛ.

• Τον αποχαιρετισμό ενός αγαπημένου φίλου και συνεργάτη. Του Μιχάλη Βάμβουκα, Προέδρου της 3ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου μας.

Ενός ανθρώπου που όλη του η πορεία, και όταν συναντηθήκαμε η κοινή μας πορεία, έρχεται από μακριά έχοντας περπατήσει όλες τις γειτονιές της τρίτης κοινότητας. Έχοντας γνωρίσει όλους τους ανθρώπους. Έχοντας δώσει, με μόνη ανταπόδοση την αναγνώριση και την αγάπη του κόσμου.

Ο Μιχάλης δεν έχει φύγει για εμάς. Είναι παρών και έτσι θα τον κρατάμε και έτσι πορευόμαστε. Αγνό, ευθύ και δίκαιο, με διάκριση του σημαντικού, προσήλωση στον στόχο για το κοινό καλό, με το βλέμμα του το αυστηρό και με το γέλιο που έφερνε στην κουβέντα μας. Τότε που ξεσπούσε όλη αυτή η καλοσύνη της ψυχής του. Έτσι θα κρατήσουμε και έτσι θα διατηρούμε ζωντανή την παρουσία του μέσα μας.

Εκφράζω και από εδώ την βαθύτατη λύπη μου στην οικογένεια και τους αγαπημένους του.

📌 Επίσης, την ερχόμενη εβδομάδα,

 Θα πραγματοποιηθεί υπό την Προεδρεία μου η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη της Ενετικής Οχύρωσης και των Νεωρίων του Ηρακλείου με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας, του ΟΔΑΠ και του Δήμου μας

 Θα συναντηθώ στη Λότζια με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, σε συνέχεια της συνάντησης εργασίας που είχαμε στην Αθήνα, με αντικείμενο τις ανάγκες των μεγάλων αθλητικών υποδομών που βρίσκονται στην ευθύνη του Δήμου μας.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ εσάς για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά!