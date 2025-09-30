Ηράκλειο:Είχε στην κατοχή πάνω από ένα κιλό ηρωίνη και 286 γραμμάρια κοκαΐνης

Συνελήφθη μετά από συντονισμένη επιχείρηση στο Ηράκλειο, -1- αλλοδαπός κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Κατασχέθηκαν -1- κιλό και -300- γραμμάρια ηρωίνη σε μορφή βράχου και 286 γραμμάρια κοκαΐνης

Συνελήφθη σήμερα (30.09.2025) πρωινές ώρες στο Ηράκλειο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, 51χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης και αξιολόγησης στοιχείων από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας σχετικά με μεταφορά ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών από τον 51χρονο από την Αθήνα στο Ηράκλειο, προμηθεύοντας έτερους διακινητές, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε στο λιμάνι του Ηρακλείου οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο. Στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε και πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον ίδιο και στο όχημα.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -1- κιλό και -300- γραμμάρια ηρωίνης σε μορφή βράχου

• -286- γραμμάρια κοκαΐνης

• το χρηματικό ποσό -140- ευρώ και

• κινητό τηλέφωνο

Όχημα κατασχέθηκε ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.