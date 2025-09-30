Δήμος Αγίου Νικολάου:Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο Μεγάλος Εκπαιδευτικός Διαγωνισμός Ανακύκλωσης Σχολείων

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στον Δήμο Αγίου Νικολάου ο Μεγάλος Εκπαιδευτικός Διαγωνισμός Ανακύκλωσης Σχολείων – Συγκεντρώθηκαν 1.228.198 ανακυκλώσιμα τεμάχια

Ο Μεγάλος Εκπαιδευτικός Διαγωνισμός Ανακύκλωσης Σχολείων Δήμων Περιφέρειας Κρήτης, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Ε.Σ.Δ.Α.Κ. και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα σχολεία που συμμετείχαν, στις μαθήτριες και στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς που έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό μέσα από τη συλλογική προσπάθεια και το πνεύμα συνεργασίας.

Στον Δήμο Αγίου Νικολάου συγκεντρώθηκαν 1.228.198 ανακυκλώσιμα τεμάχια (πλαστικά, μεταλλικά, γυάλινα υλικά και χαρτί), αποδεικνύοντας ότι η δύναμη της συνεργασίας και της οικολογικής συνείδησης μπορεί να φέρει σπουδαία αποτελέσματα!

“Μαζί συνεχίζουμε να χτίζουμε ένα πιο πράσινο και βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας”, αναφέρει σχετικά σε δήλωσή του ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Γιωργος Μπελούκας.