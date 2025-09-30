ΚΡΗΤΗ

Επιχείρηση διάσωσης τουρίστα στο φαράγγι της Σαρακίνας – Έπεσε πέτρα στο κεφάλι του

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο όπου και παρελήφθη από τους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας, για τραυματισμένο τουρίστα στο φαράγγι της Σαρακίνας, στην περιοχή του Μύθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, ο 59χρονος αλλοδαπός δέχθηκε μία πέτρα στο κεφάλι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Για την επιχείρηση διάσωσης, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να τον προσεγγίσου και να τον μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο όπου και τον παρέλαβαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ.

