Ορκωμοσία Νέων Δημοτικών Υπαλλήλων στον Δήμο Ρεθύμνης

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης υποδέχθηκε σήμερα δύο νέους επιστήμονες, οι οποίοι θα στελεχώσουν αντίστοιχες δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου Ρεθύμνης.

Πρόκειται για την κ. Αργυρώ Γ. Δαφέρμου, η οποία στο εξής θα υπηρετεί ως μόνιμη υπάλληλος σε οργανική θέση κλάδου και ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Δ΄ και τον κ. Παναγιώτη Εμμ. Δρυγιαννάκη που τοποθετείται μόνιμος υπάλληλος σε οργανική θέση κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας και ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών με βαθμό Δ΄.

Οι δύο νέοι δημοτικοί υπάλληλοι κατέλαβαν τις θέσεις τους κατόπιν αντίστοιχου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, το πρωί έδωσαν τον νενομισμένο όρκο και ακολούθως ανέλαβαν τα καθήκοντα τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες.

Ο κ. Δήμαρχος τους υποδέχθηκε στην «οικογένεια» του Δήμου Ρεθύμνης καλώντας τους να υπηρετήσουν και να συμβάλλουν με τις δεξιότητες και τις ικανότητες τους στην υλοποίηση της αποστολής που αναλαμβάνουν για την εξυπηρέτηση του δημοτικού έργου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.