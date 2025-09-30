ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων στο Επιμελητήριο Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Εποικοδομητική συζήτηση για τις δράσεις στήριξης των επιχειρήσεων και τον ρόλο του επιμελητηριακού θεσμού στην τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας, είχαν οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Ιωαννίνων κ. Σπύρος Μπέκας και Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης.

Ο κ. Μπέκας, επικεφαλής επιχειρηματικής αποστολής από τα Ιωάννινα επισκέφθηκε το Επιμελητήριο Ηρακλείου με αφορμή την παρουσίαση του προορισμού των Ιωαννίνων «ως προορισμού τεσσάρων εποχών» και έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις πρωτοβουλίες εξωστρέφειας των επιχειρήσεων που έχει αναλάβει το Επιμελητήριο Ηρακλείου, για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εκπονεί η ΙΣΑΕΚ και το ΚΕΚ του Επιμελητηρίου, καθώς τη στήριξη παρέχει το H2B HUB.

Εκτενής συζήτηση έγινε και για την αεροπορική σύνδεση Ηρακλείου – Ιωαννίνων και συμφωνήθηκε η κοινή παρέμβαση προς τους αρμόδιους υπουργούς για την ένταξή της στις άγονες επιδοτούμενες γραμμές με στόχο την αύξηση του τουρισμού, της επιχειρηματικότητας, των εμπορικών συναλλαγών, αλλά και την εξυπηρέτησης των τοπικών κοινωνιών.

Στη συνάντηση, όπου έγινε και παρουσίαση καλών επιχειρηματικών πρακτικών από τις δύο περιοχές, συμμετείχε ο κ. Χρήστος Τάτσης, Αντιδήμαρχος Τουρισμού των Ιωαννίνων και Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, η κα Σοφία Θεοδωράκη, εκπρόσωπος της γυναικείας επιχειρηματικότητας και μέλος του ΔΣ του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, επιχειρηματίες των Ιωαννίνων, ο Οικονομικός Επόπτης του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, κ. Πάρις Τζόρβας και η Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κα Άρτεμις Μαυράκη.
Τα Επιμελητήρια Ιωαννίνων και Ηρακλείου είναι μέλη του Enterprise Europe Network.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
