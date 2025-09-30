Ρέθυμνο:Ανακοίνωση της Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ για την Παγκόσμια Ημέρα της Τρίτης Ηλικίας

1η Οκτωβρίου Παγκόσμια Ημέρα της Τρίτης Ηλικίας

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων, γνωστή και ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία» γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου. Υιοθετήθηκε από την Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. το 1990, για να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους ηλικιωμένους αλλά και να επισημάνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Στην χώρα μας, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι ο πληθυσμός της χώρας ηλικίας άνω των 60 ετών το 2004 ξεπερνούσε τα 2.547.000 άτομα. Με δημογραφικά δεδομένα, σε λίγα χρόνια, πάνω από το ένα τρίτο του πληθυσμού της χώρας θα ανήκει σ΄ αυτή την ομάδα.

Άσχετα όμως με τις στατιστικές οι «απόμαχοι της δουλειάς», όπως συνηθίζουν να τους αποκαλούν, είναι όμως αγωνιστές της ζωής είναι τα «περήφανα γηρατειά», αποτελούν το σημαντικότερο ίσως κομμάτι του λαού μας και συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικονομία, στον πολιτισμό, στην Κοινωνία.

Η προσφορά τους όμως αυτή δεν αναγνωρίζεται από την Πολιτεία, αφού καμιά κυβέρνηση δεν δείχνει έμπρακτα την υποχρέωσή της στην ευαίσθητη αυτή τάξη, δεν σκύβει πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζει για να δώσει τις αναγκαίες λύσεις και να τους αποδώσει αυτά που δικαιούνται, αυτά που τόσα χρόνια τώρα τους στερούν οι αντιλαϊκές πολιτικές, οι πολιτικές της λιτότητας και κύρια οι αβάσταχτες περικοπές των συντάξεων που με πρόσχημα την οικονομική ή την υγειονομική κρίση επιβάλλουν όλες οι μέχρι σήμερα Κυβερνήσεις .

Σήμερα, «παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων», η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ρεθύμνου επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις και διεκδικήσεις των συνταξιούχων για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ,

από την Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε πολιτική απόφαση και να δώσει τα αναδρομικά στις επικουρικές συντάξεις και βέβαια τα δώρα ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

• Να δοθούν άμεσα αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, κύριες και επικουρικές, αυξήσεις που θα καλύπτουν το ποσοστό του πραγματικού πληθωρισμού.

• Νομοθέτηση κατώτερης σύνταξη στα 700 Ευρώ από τα 413 που είναι σήμερα.

• Να ληφθούν άμεσα μέτρα για την συνεχιζόμενη αβάστακτη ακρίβεια που συρρικνώνει μέρα με τη μέρα το εισόδημα των συνταξιούχων, των εργαζομένων και των ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων.

• Να εκδοθούν άμεσα οι συντάξεις που εκκρεμούν, να σταματήσει η κοροϊδία με τα λογισμικά και τις ιδιωτικές εταιρίες που τα διαχειρίζονται, να σταματήσουν οι αλλεπάλληλες περικοπές στα εφάπαξ.

• Να καταργηθεί η προσωπική διαφορά και να ενσωματωθεί στη σύνταξη, ώστε να παίρνουν τις αυξήσεις όλοι οι συνταξιούχοι.

• Να αποδοθεί άμεσα το 0.5% του ΑΕΠ στους συνταξιούχους που με νόμο έχει ψηφίσει η σημερινή κυβέρνηση και επί 5 χρόνια δεν το αποδίδει, ποσό που έχει φτάσει πάνω από τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ!!

• Να γίνει άμεσα πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτών στα νοσοκομεία, να ανοίξουν αυτά που έχουν κλείσει. Να δημιουργηθούν παντού δημόσιες δομές οίκων ευγηρίας.

• Να καταργηθεί η αντεργατική, αντιλαϊκή, αντιασφαλιστική νομοθεσία και να αυξηθεί το αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ.

• Να ανακεφαλαιοποιηθούν τώρα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Το συνταξιουχικό κίνημα θα συνεχίσει με μεγαλύτερη ένταση τον δρόμο του αγώνα για την διεκδίκηση λύσεων σε όλα τα προβλήματα που απασχολούν τους συνταξιούχους της χώρας, με κυρίαρχα ζητήματα:

 Την απόδοση των αναδρομικών και την πλήρη αποκατάσταση μέσα από ουσιαστικές αυξήσεις κύριων και επικουρικών συντάξεων σε όλους τους συνταξιούχους,

 Την ενίσχυση του ΕΦΚΑ με το αναγκαίο προσωπικό για την έγκαιρη έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων.

 Την οικονομική ενίσχυση και την πλήρη στελέχωση του Ε.Σ.Υ. με γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων για την έγκαιρη εξυπηρέτηση σε όλες τις δομές του συστήματος.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ

ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ.