Παράταση και νέα χωροθέτηση των λαϊκών αγορών του Δήμου Χανίων

Με τις υπ’ αριθ. 358 και 360/2025 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων έγινε παράταση και νέα χωροθέτηση αντίστοιχα των λαϊκών αγορών του Δήμου Χανίων ως ακολούθως:

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΠΟ 01/10/2025 ΕΩΣ 30/11/2025 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

Στην οδό ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ, από τη διασταύρωσή της με την οδό Ξανθουδίδου έως τη διασταύρωσή της με την οδό Νεάρχου και στην οδό Βασιλείου ΨΙΛΑΚΗ, από τη διασταύρωσή της με την οδό Γιαμπουδάκη έως τη διασταύρωσή της με την Ηγουμένου Γαβριήλ.

ΑΠΟ 01/12/2025 ΕΩΣ 30/09/2027

Στο πρώην στρατόπεδο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (στην δυτική πλευρά αυτού) με είσοδο από την οδό Μαλινού.

ΤΡΙΤΗ ΑΠΟ 01/10/2025 ΕΩΣ 30/09/2026

Στην οδό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, από τη διασταύρωσή της με την οδό Αγίων Αποστόλων, μέχρι τη διασταύρωσή της με την 2η πάροδο της οδού Γεωργίου Καραϊσκάκη και τμήμα αυτής.

ΑΠΟ 01/10/2026 ΕΩΣ 30/09/2027

Σε οικόπεδο (στη δυτική πλευρά αυτού), που συνορεύει με τις οδούς Νικ. Πλαστήρα, Αγίας Μαρίνα, επαρχιακού δρόμου Μουρνιών και ιδιωτικό οικόπεδο με εισόδους από τις οδούς Αγ. Μαρίνας και Νικ. Πλαστήρα.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟ 01/10/2025 ΕΩΣ 30/11/2025 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

Στην οδό ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ, από τη διασταύρωσή της με την οδό Μάρκου Μπότσαρη μέχρι τη διασταύρωσή της με την οδό Παχιανών.

ΑΠΟ 01/12/2025 ΕΩΣ 30/09/2027

Σε ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΠΑΧΙΑΝΑ», ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΡΙΣΟΥ 1 επί του οποίου βρίσκονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις του εργοστασίου της εταιρίας «ΒΙΟΧΥΜ».

ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟ 01/10/2025 ΕΩΣ 31/03/2026

Στην οδό ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, από τη διασταύρωσή της με την οδό Πειραιώς έως την οδό Παύλου Μιχελιουδάκη.

ΑΠΟ 01/04/2026 ΕΩΣ 30/09/2027

Εντός του ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ «ΑΒΕΑ», που συνορεύει με τις οδούς Ακτή Κανάρη, Δημακοπούλου Γερασίμου Παρδάλη με εισόδους από τις οδούς Γερασίμου Παρδάλη και Ακτή Κανάρη.

ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟ 01/10/2025 ΕΩΣ 30/09/2027

Στην οδό ΜΙΝΩΟΣ, από τη διασταύρωσή της με την οδό Νικηφόρου Φωκά, έως τη διασταύρωσή της με την οδό Επιμενίδου και στο σύνεγγυς πλατύ τμήμα της οδού Νικηφόρου Επισκόπου.

Επίσης θα εκτείνεται προσωρινά στον χώρο στάθμευσης της Santa Lucia με είσοδο από την οδό Νικηφόρου Φωκά.

Τμήμα δεκαπέντε (15) μέτρων από τη διασταύρωση της οδού Μίνωος με την οδό Επιμενίδου θα παραμένει ανοικτό και από τις δύο πλευρές.