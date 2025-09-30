ΟΠΗ : Διαμαρτυρία για την άκραία όχληση από τους αγώνες drifting στο Ηράκλειο

Το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2025, από το πρωί και ως αργά το βράδυ διεξήχθησαν πάλι οι αγώνες πλαγιολίσθησης (drifting) αυτοκινήτων στο λιμάνι του Ηρακλείου και συγκεκριμένα ο 3oς αγώνας Παγκρητίου Κυπέλλου DRIFT & GP 2025.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές το λιμάνι είχε «μετατραπεί σε μια εντυπωσιακή πίστα γεμάτη αδρεναλίνη, καπνούς ελαστικών και θεαματικές πλαγιολισθήσεις». Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική, διότι κάθε φορά που γίνεται αυτός ο αγώνας πλαγιολίσθησης αυτοκινήτων, οι κάτοικοι της της παραλιακής ζώνης του Πόρου, του Κατσαμπά και της Νέας Αλικαρνασσού που έχει την τύχη βρίσκεται αμφιθεατρικά γύρω από το λιμάνι, πρέπει να υποστούν για δύο μέρες τον συνεχή εκκωφαντικό θόρυβο και τις τεράστιες μάζες καπνών από καμένα ελαστικά.

Σύμφωνα με τα πολλά τηλεφωνήματα και μηνύματα που δέχτηκαν αυτές τις μέρες η Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου και ο Σύλλογος για την Ποιότητα Ζωής, όπως φαίνεται και από τα δημοσιεύματα στα ΜΜΕ και στα κοινωνικά δίκτυα, δεκάδες δημότες που προσπάθησαν να διαμαρτυρηθούν και να καταγγείλουν το γεγονός στην αστυνομία, στον ΟΛΗ, στο Δήμο Ηρακλείου ή στο Λιμεναρχείο συνάντησαν κλειστά τηλέφωνα, άρνηση, άγνοια και αναρμοδιότητα. Η αίσθηση που εύλογα αποκομίζει από αυτή την αντιμετώπιση ο πολίτης είναι ότι βρίσκεται ανήμπορος και ανυπεράσπιστος απέναντι σε φαινόμενα που απειλούν την ψυχική και σωματική του υγεία.

Πολυάριθμες είναι οι μελέτες που δείχνουν τους κινδύνους από τον καπνό των ελαστικών που προκαλείται από την πλαγιολίσθηση των αυτοκινήτων. Πρόκειται για τοξική ατμοσφαιρική ρύπανση που περιέχει πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, μονοξείδιο του άνθρακα και άλλες επιβλαβείς ουσίες όπως τοξικά μικροσωματίδια, αρσενικό, βενζόλιο, φορμαλδεΰδη, μόλυβδο και οξείδια του αζώτου.

Αυτοί οι ρύποι μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό και φλεγμονή του αναπνευστικού συστήματος, επηρεάζουν ιδιαίτερα τα άτομα που έχουν ήδη αναπνευστικά προβλήματα -περίπου το 10% του πληθυσμού- και είναι δυνατόν να συμβάλλουν σε πιο σοβαρά προβλήματα υγείας όπως ο καρκίνος και οι καρδιακές παθήσεις. Μάλιστα, ο ανεξάρτητος ερευνητικός οργανισμός Emissions Analytics του Ηνωμένου Βασιλείου, σε σχετική μελέτη το 2022, έδειξε ότι οι ρύποι των ελαστικών μολύνουν την ατμόσφαιρα 1.850 φορές περισσότερο απ’ ό,τι οι ρύποι των εξατμίσεων.

Επίσης, πολυάριθμες είναι οι μελέτες που δείχνουν ότι οι κίνδυνοι από την έκθεση των ανθρώπων σε συνεχείς δυνατούς και ενοχλητικούς ήχους ενέχει πολύ σημαντικούς κινδύνους για την υγεία, καθώς αυξάνει τις ορμόνες του άγχους και τις διαταραχές του ύπνου, έχοντας ως αποτέλεσμα την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου, αλλαγές στο ανοσοποιητικό σύστημα και φλεγμονή. Όλα τα παραπάνω είναι παράγοντες εμφάνισης Άνοιας και Νόσου Αλτσχάιμερ.

Τον χώρο διεξαγωγής του αγώνα drifting παραχωρεί κάθε φορά ο ΟΛΗ Α.Ε.. Πληροφορηθήκαμε, ωστόσο, ότι η υπηρεσία που εκδίδει την άδεια είναι η Περιφέρεια Κρήτης και συγκεκριμένα το Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού της Π. Ε. Ηρακλείου, το οποίο, προφανώς, αποδεικνύεται ακατάλληλο να αξιολογήσει ότι μια δραστηριότητα είναι οχλούσα με τόσο ακραίο τρόπο κι επικίνδυνη για την υγεία χιλιάδων πολιτών, διότι τα κριτήρια για την έκδοση τέτοιας άδειας δεν μπορεί να είναι τυπικώς αθλητικά. Θεωρούμε ότι και η «Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος», όπως και ο «Αγωνιστικός Σύλλογος Ηρακλείου» είναι σε θέση να κατανοήσουν το πρόβλημα και να μη συμβάλλουν με τη στάση τους στην επιδείνωση της κατάστασης.

Αυτό που ζητάμε από την Περιφέρεια Κρήτης, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, τον Δήμο Ηρακλείου και όποια υπηρεσία θεωρεί ότι έχει τη σχετική αρμοδιότητα είναι το αυτονόητο: να μην δοθεί ξανά άδεια για τέτοιες ακραία οχλούσες δραστηριότητες, ούτε σε κατοικημένη περιοχή, ούτε σε αγροτική ή φυσική περιοχή στην οποία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην υγεία και στο περιβάλλον με τους εκκωφαντικούς ήχους και την τοξική ρύπανση.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

E-mail: oiko.par.her@gmail.com

Website: www.ecoher.gr

Σύλλογος για την Ποιότητα Ζωής στο Ηράκλειο / Πολίτες κατά της Ηχορύπανσης

E-mail: pistheteros@gmail.com

Website: http://ihoripansi.blogspot.gr/

Η διαμαρτυρία κοινοποιήθηκε στους εξής:

• Περιφέρεια Κρήτης, Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης, Διεύθυνση Πολιτισμού & Αθλητισμού, Τμήμα Πολιτισμού & Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου

• Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

• Δήμο Ηρακλείου, γραφείο Δημάρχου

• Περιφέρεια Κρήτης, Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού.

• Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου

• Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

• Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος

• ΜΜΕ