Εγκρίθηκε το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου Ηρακλείου

Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητα του Δήμου Ηρακλείου παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 29ης Σεπτεμβρίου.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός ευχαρίστησε τον μελετητή Απόστολο Πρόιο και τους συνεργάτες του για την έντεχνη εργασία, την περιεκτική παρουσίαση και την γενικότερη συνεργασία και επεσήμανε ότι είναι οι μελετητές και της κυκλοφοριακής μελέτης της Παλιάς Πόλης, η οποία επίσης έχει εγκριθεί, συνεπώς: «Γνωρίζουν πολύ καλά την πόλη, έχουν μελετήσει και μας έχουν δώσει χρήσιμα εργαλεία που ορισμένα από αυτά έχουν πλέον θεσμοθετηθεί ώστε να μπορούμε να τα εφαρμόσουμε και για τους επικείμενους σχεδιασμούς.»

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός τόνισε ότι αυτή η ειδικότερη μελέτη: «Παράγει αποτελέσματα τα οποία θα πρέπει με την προτεραιοποίηση, η οποία έχει ήδη γίνει και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να ενταχθούν σε ένα γενικότερο σχεδιασμό για την προσβασιμότητα στην πόλη.»

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου επεσήμανε ότι η προσβασιμότητα αποτελεί υψηλή προτεραιότητα της Δημοτικής αρχής, σε μια πόλη που έχει περιορισμένη βατότητα: «Σε ένα αστικό περιβάλλον το οποίο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί αποτρέπει την πεζή μετακίνηση και γίνεται ακόμα πιο έντονο στα πεδία εκείνα που εκφεύγουν της μελέτης Στις γειτονιές μας μπορεί κάποιος να περπατήσει με τα πόδια; Που; Στα ανύπαρκτα πεζοδρόμια;

Εκεί όπου ακόμα εκτελώντας έργα και έργα επί έργων δεν υπήρξε η μέριμνα για την πεζή μετακίνηση; Σε πεζοδρόμια τα οποία είναι από δύσχρηστα έως άχρηστα; Ένα πεζοδρόμιο σε πλάτος 50 ή 60 εκατοστών τι κάνει; Πιάνει τον τόπο μόνο. Είναι δηλαδή αρνητικό, έχουμε αρνητικά πεζοδρόμια στο Ηράκλειο. Αυτά θα πρέπει να τα αποδεχτούμε όλοι.

Εμείς τα αποδεχόμαστε ως δεδομένα και ως τη βάση πάνω στην οποία πρέπει να δουλέψουμε για να αντιστρέψουμε μια πραγματικότητα. Και εδώ γίνεται πολύ δουλειά και με συνάρθρωση εργαλείων όπως είναι οι υπερυψωμένες διαβάσεις τις οποίες συνδυάζουμε με τις πεζές διαδρομές.

Οι υπερυψωμένες διαβάσεις είναι χρηματοδοτούμενες, οι πεζές διαδρομές τις οποίες έχουμε σχεδιάσει και έχουμε ξεκινήσει να υλοποιούμε δεν είναι χρηματοδοτούμενες από εξωτερικούς πόρους. Αλλά και εκεί θα μπούμε στην αναζήτηση πόρων. Αυτή η προσπάθεια θα τροφοδοτηθεί με δεδομένα από την μελέτη, και το μελετητικό αποτέλεσμα θα πρέπει να ενταχθεί σε έναν συνολικότερο σχεδιασμό, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη. Το ζήτημα είναι να συνδυάσουμε αυτές τις λύσεις για να επιτύχουμε μια αναβάθμιση δραστική της προσβασιμότητας της πόλης.»

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε για μια ακόμη φορά και στη λειτουργία του Πράσινου Ταμείου, μέσω του οποίου χρηματοδοτήθηκε η μελέτη, υπενθυμίζοντας ότι ενώ ο Δήμος Ηρακλείου έχει συνεισφέρει σε αυτό τοπικούς πόρους άνω των 65.000.000 ευρώ, όπου με την συνολική αναμονή είναι περίπου 100.000.000 ευρώ, έχει λάβει ελάχιστες επιστροφές:

«Εδώ τίθεται ένα πολύ σοβαρό ζήτημα διεκδίκησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνολικά. Είναι ένα θέμα στο οποίο πρέπει να ανεβάσουμε τη σημαία και δεν πρέπει να την υποστείλουμε. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι ακόμα και τα μισά από τα χρήματα αυτά να δίνονταν, τι μπορούσαμε να κάνουμε. Πάρα πολλά πράγματα.

Θα επαναλάβω αυτό το οποίο σε κάθε ευκαιρία αναφέρω: Δεν είναι θέμα χρηματοδοτήσεων. Είναι θέμα διαχείρισης των πόρων. Εδώ πρόκειται για τοπικούς πόρους και αυτό εμείς οι αυτοδιοικητικοί πρέπει να το καταλάβουμε οι ίδιοι, για να το δώσουμε να το καταλάβουν και όλοι. Δεν ζητάμε «δώστε μας κάποια χρήματα». Από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα;

Η Αυτοδιοίκηση, και μιλώ για τον πρώτο βαθμό, θα πρέπει επιτέλους διεκδικητικά να τοποθετηθεί στην αναγκαιότητα να διαχειρίζεται τοπικούς πόρους. Δεν είναι λοιπόν το ζήτημα να ζητήσουμε κάποια χρήματα από την κεντρική κυβέρνηση, είναι να θέσουμε το ζήτημα στην βάση του: Που κατευθύνονται οι πόροι και ποιος έχει την αρμοδιότητα αλλά και τη γενικώς εννοούμενη ικανότητα να τους αξιοποιήσει. Και προφανώς η τοπική αρχή θα πρέπει να έχει απόλυτη προτεραιότητα. Αλλά αυτό εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από εμάς τους ίδιους. Να το θέσουμε με πολύ μεγάλη καθαρότητα και επιμονή.»

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργος Σισαμάκης αναφέρθηκε στο ιστορικό του σχεδιασμού, καθώς και στον σκοπό του, που είναι να διερευνήσει τις δυνατότητες αλλά και να προτείνει την κατασκευή έργων που θα βελτιώσουν την προσβασιμότητα στους δημόσιους χώρους και τα κοινόχρηστα κτίρια.

Όπως τόνισε, πάγια στρατηγική και θέση του Δήμου Ηρακλείου είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας, σε μια πόλη η οποία δεν έχει εύκολα χαρακτηριστικά για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, αλλά παρόλα αυτά γίνονται αρκετές προσπάθειες.

Ο Γιώργος Σισαμάκης αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής, όπως η τροποποίηση της μελέτης διαμόρφωσης του δεύτερου ισόπεδου τμήματος των Ενετικών Τειχών το 2024 ώστε να είναι προσβάσιμο και σε όσους πολίτες έχουν προβλήματα όρασης, όπως επίσης και το σύνολο των πεζών διαδρομών που κατασκευάζονται από τον Δήμο, στις υπερυψωμένες διαβάσεις που περιλαμβάνουν περίπου επτά χιλιόμετρα πεζοδρομίων με οδεύσεις τυφλών και ράμπες ΑμεΑ, όπως και σε όλα τα έργα τα οποία εκτελούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προσβασιμότητας.

Video μπορείτε να δείτε εδώ: https://www.youtube.

com/watch?v=XvVZz-FLHgU

Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου Ηρακλείου

Πρόκειται για μια στρατηγική που στοχεύει στη βελτίωση της προσβασιμότητας των αστικών περιοχών καταρχάς για τα άτομα με αναπηρία ή άλλες κινητικές δυσκολίες.

Περιλαμβάνει τις ενέργειες και μέτρα που διευκολύνουν την ελεύθερη και ασφαλή μετακίνηση των ατόμων στον δημόσιο χώρο (π.χ. πεζοδρόμια, δημόσιες συγκοινωνίες, κτήρια, άλλες εγκαταστάσεις), σημειακό προσδιορισμό για απαιτούμενες διαμορφώσεις, επεμβάσεις ή/και κατασκευές στους υπαίθριους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, στα Δημόσια κτίρια ή/και τα κτίρια που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες και άλλες χρήσεις, καθώς και προτάσεις για δημιουργία προσβάσιμων γραμμικών διαδρομών με βάση την αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

Για τον σχεδιασμό έγινε συλλογή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, καταγράφηκαν προτάσεις και δημιουργήθηκαν χάρτες οι οποίοι ενσωματώνονται στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) του Δήμου Ηρακλείου. Επίσης, δημιουργήθηκε πίνακας των υφιστάμενων ή/και των εκπονούμενων στρατηγικών σχεδίων του Δήμου με στόχο την παρακολούθηση της πολεοδομικής εξέλιξης της περιοχής παρέμβασης, τη δημιουργία γενικού ενδεικτικού καταλόγου μέτρων παρεμβάσεων, την παρουσίαση και αξιολόγηση όλων των σημείων ενδιαφέροντος με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις.