Δήμος Ηρακλείου:Ενισχύεται η Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού με στόχο τη βελτίωση του δημοτικού φωτισμού του Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μετά την αναδιάταξη προσωπικού και την πρόσληψη συμβασιούχων ηλεκτρολόγων, υπεγράφη σύμβαση για υπηρεσίες συντήρησης, αγοράς και τοποθέτησης 1.000 νέων φωτιστικών σωμάτων και 5.300 λαμπτήρων

Με στόχο την βελτίωση του δημοτικού φωτισμού του Δήμου Ηρακλείου, ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός υπέγραψε, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργου Σισαμάκη, τη σύμβαση αγοράς και τοποθέτησης 1.000 νέων φωτιστικών σωμάτων και 5.300 λαμπτήρων με τον Δημοσθένη Παναγόπουλο, εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας του έργου, Green Edge Τ.Ε.Α.Ε..

Στη σύμβαση, ύψους 598.200 ευρώ πλέον ΦΠΑ με χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου Ηρακλείου, περιλαμβάνεται η αγορά και τοποθέτηση 1.000 φωτιστικών σωμάτων LED (τύπου βραχίονα, κορυφής και καπελάκι) και 5.300 λαμπτήρων LED. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου και αναμένεται να βελτιώσουν αισθητά την εικόνα της πόλης, να προσφέρουν εξοικονόμηση στο κόστος ρεύματος και να ενισχύσουν τις συνθήκες ασφάλειας κατά τις νυχτερινές ώρες.

Όπως είναι γνωστό, ο δημοτικός φωτισμός στο Ηράκλειο παρουσιάζει διάφορα προβλήματα εξαιτίας της παλαιότητας των εγκαταστάσεων, δικτύων και φωτιστικών, που μετρούν αρκετές δεκαετίες ζωής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ακόμα και απλές παρεμβάσεις, όπως η αλλαγή μιας καμένης λάμπας, να μην διαρκούν για το αναμενόμενο χρονικό διάστημα εξαιτίας άλλων βλαβών που επαναφέρουν το ίδιο πρόβλημα.

Γι’ αυτό και προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής είναι ο εκσυγχρονισμός του δικτύου φωτισμού αλλά και η ενίσχυση της Υπηρεσίας, που πραγματοποιείται με συνδυαστικές ενέργειες, όπως είναι η αναδιάταξη προσωπικού, η πρόσληψη οκτάμηνων συμβασιούχων ηλεκτρολόγων, καθώς και η συγκεκριμένη στοχευμένη εργολαβία.

Σκοπός όλων αυτών των ενεργειών, είναι η εξοικονόμηση πόρων, η επιτάχυνση των χρόνων ανταπόκρισης στις καθημερινές βλάβες και στα αιτήματα των Δημοτών, η αύξηση της αποδοτικότητας και η βελτίωση του τελικού αποτελέσματος, που αντανακλά στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι για την επιλογή αναδόχου, είχε προηγηθεί Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός από τον Δήμο Ηρακλείου τον Απρίλιο του 202
5.

